Τραγωδία στη Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες που υπέστησαν ηλεκτροπληξία

Διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους

Τραγωδία στη Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες που υπέστησαν ηλεκτροπληξία
18 Φεβ. 2026 20:31
Pelop News

Δυστυχώς δύο νέοι άνδρες ,ο ένας 21 και ο δεύτερος 39 ετών διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ηλεκτροπληξία είναι νεκροί!

Ιδιοκτήτης Βιολάντα στον ανακριτή: Υποστήριξε ότι στον χώρο του εργοστασίου έπαιζαν τα παιδιά του και δεν γνώριζε τον κίνδυνο

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετέδωσε ότι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης οι δύο άνδρες που πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αφροδίτης, στη Βάρη, χτυπήθηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από ρεύμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Οι δύο εργάτες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

Το evima.gr ανέφερε νωρίτερα ότι επρόκειτο για δύο άτομα από την Εύβοια.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο μετά τις 18:30 όταν ο πατέρας ενός από τους θανόντες μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βουλιαγμένης με την αναγγελία θανάτου του γιού του από το νοσοκομείο.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα από την ΕΛΑΣ για την διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:50 Βιολάντα: Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης
20:40 Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε πάρκο
20:31 Τραγωδία στη Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες που υπέστησαν ηλεκτροπληξία
20:21 «Δεν έχουμε διαπιστώσει την παρουσία κανενός άλλου», η ΕΦΟΕπΑ για Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Παναγιά Αλεξιώτισσα
20:10 Ιδιοκτήτης Βιολάντα στον ανακριτή: Υποστήριξε ότι στον χώρο του εργοστασίου έπαιζαν τα παιδιά του και δεν γνώριζε τον κίνδυνο
19:52 «Διαστημικός» Ατρόμητος διέλυσε τον Εθνικό με 8-0!
19:51 Αγγελόπουλος στον peloponnisos FM: «Η Παναχαϊκή συνεχίζει να γραφεί ιστορία»
19:41 Καιρός: Μικρή πτώση η θερμοκρασία, τοπικές βροχές σε Πελοπόννησο και Δωδεκάνησα
19:31 Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπαρχηγός της εθνικής αστυνομίας, που κατηγορείται ότι βίασε υφιστάμενή του
19:21 Επίσκοπος δικάζεται στην Πολωνία με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς
19:11 «Τους ακούγαμε να τραγουδούν μέσα από τα καμιόνια», συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από την «μαύρη» Πρωτομαγιά του ’44
19:00 Ποιος Ουκρανός θέλει να γίνει Ρώσος;
18:58 Προμηθέας: Οι βιασύνες λόγω Ευρώπης και το μπλέξιμο!
18:51 «Έφαγε» 16 μήνες φυλακή ο οδηγός ασθενοφόρου που εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος
18:46 Σύλληψη 27χρονου στον νότιο λιμένα της Πάτρα – Τραυματίστηκε λιμενικό με το αυτοκίνητο
18:43 Τροχαίο στο κέντρο της Πάτρα – Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
18:40 Χρήστος Μαυρίκης: Γιατί αναβλήθηκε και πάλι η δίκη του
18:31 «Γύρνα πίσω στον ζωολογικό κήπο», καταγγελία για ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδό της Γαλατάσαραϊ από τον Κέλι της Γιουβέντους
18:27 Η Ύδρα μετατρέπεται σε κινηματογραφικό πλατό για τον Μπραντ Πιτ
18:21 Αιγύπτιος κρατούμενος το ‘σκασε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ