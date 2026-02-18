Τραγωδία στη Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες που υπέστησαν ηλεκτροπληξία

Δυστυχώς δύο νέοι άνδρες ,ο ένας 21 και ο δεύτερος 39 ετών διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ηλεκτροπληξία είναι νεκροί!

Ιδιοκτήτης Βιολάντα στον ανακριτή: Υποστήριξε ότι στον χώρο του εργοστασίου έπαιζαν τα παιδιά του και δεν γνώριζε τον κίνδυνο

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετέδωσε ότι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης οι δύο άνδρες που πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αφροδίτης, στη Βάρη, χτυπήθηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από ρεύμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Οι δύο εργάτες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

Το evima.gr ανέφερε νωρίτερα ότι επρόκειτο για δύο άτομα από την Εύβοια.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο μετά τις 18:30 όταν ο πατέρας ενός από τους θανόντες μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βουλιαγμένης με την αναγγελία θανάτου του γιού του από το νοσοκομείο.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα από την ΕΛΑΣ για την διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



