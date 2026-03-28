Τραγωδία στη Βουλιαγμένη: Σε εξέλιξη η σύνθετη επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου δύτη

Με ειδικό εξοπλισμό και μείγματα αερίων οι αρχές προσεγγίζουν το «Πηγάδι του Διαβόλου».  Τα σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια του δυστυχήματος.

Τραγωδία στη Βουλιαγμένη: Σε εξέλιξη η σύνθετη επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου δύτη
28 Μαρ. 2026 11:09
Pelop News

Σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη αποστολή προχωρούν σήμερα, Σάββατο 28 Μαρτίου, οι ειδικές ομάδες δυτών, προκειμένου να ανασύρουν τη σορό του 34χρονου άνδρα που έχασε τη ζωή του στο υποθαλάσσιο σπήλαιο «Πηγάδι του Διαβόλου», στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Ο άτυχος δύτης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από έρευνες που ξεκίνησαν την Κυριακή 22 Μαρτίου, όταν και χάθηκαν τα ίχνη του.

Η ανάσυρση της σορού κρίθηκε αδύνατη τις προηγούμενες ημέρες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της ιδιαιτερότητας του σημείου. Η σημερινή επιχείρηση απαιτεί:

  • Ειδικά μείγματα αερίων: Οι δύτες χρησιμοποιούν εξειδικευμένες φιάλες για να ανταπεξέλθουν στο μεγάλο βάθος και τις συνθήκες πίεσης.

  • Στρατηγικό σχεδιασμό: Λόγω των ισχυρών ρευμάτων και της μηδενικής ορατότητας, η ομάδα κινείται με εξαιρετική προσοχή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του φίλου του, οι δυο τους προσέγγισαν την είσοδο του σπηλαίου χωρίς πρόθεση να εισέλθουν. Ωστόσο, ο 34χρονος πέρασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα και παρασύρθηκε ακαριαία από τα ρεύματα. Παρά τις προσπάθειες του συντρόφου του να τον βοηθήσει ρίχνοντας σχοινί, η επαφή χάθηκε όταν αυτό κόπηκε.

Οι αρχές εξετάζουν τρία βασικά σενάρια για την κατάληξη του έμπειρου δύτη:

  • Πιθανή παράσυρση του εξοπλισμού από τα σφοδρά ρεύματα.

  • Αποπροσανατολισμός: Λόγω θολότητας του νερού και δυσκολίας ανάδυσης.

  • Παγίδευση σε κάποιο από τα στενά και δυσπρόσιτα περάσματα της υποθαλάσσιας σήραγγας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:58 Σφραγίστηκε κι άλλο παράνομο τζαμί στην Αθήνα – Υπεύθυνος Μπανγκλαντεσιανός που είχε συλληφθεί
14:47 Αλλαγή ώρας 2026: Την Κυριακή προχωράμε τα ρολόγια μπροστά μια ώρα
14:36 Σκηνές τρόμου στην Πρέβεζα: Κεραυνός χτύπησε σπίτι τα ξημερώματα
14:26 Πλακιάς: Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του
14:17 Κυβερνοαπειλή σε iPhone και iPad: Διέρρευσαν τα εργαλεία hacking Coruna και DarkSword
14:05 Ζόζεφιν: «Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου» – Αποκάλυψε πώς επανασυνδέθηκαν
13:55 Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη
13:45 Σεισμική δραστηριότητα στο Άγιον Όρος: «Επιστημονικός γρίφος» και έλεγχος των μονών
13:34 Patras Half Marathon: Ρεκόρ συμμετοχών και υψηλές προσδοκίες
13:23 Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε το ναρκωτικό σίσα σε κελί – Συνελήφθη 29χρονος κρατούμενος
13:14 Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου στο «Πηγάδι του Διαβόλου» – 7 δύτες ψάχνουν
13:06 Πάτρα: Εργασίες στο πάρκινγκ του Αγίου Διονυσίου
12:56 Δεύτερη ημέρα εργασιών στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κρίσιμες ομιλίες και συζητήσεις ΖΩΝΤΑΝΑ
12:45 Φθιώτιδα: Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ στο Μαρτίνο – Πήραν χρήματα και διέφυγαν
12:35 Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στο Ακταίο – ΙΧ καρφώθηκε σε τοίχο, τραυματίας ο οδηγός
12:29 Σοκ στην Πάτρα: Νεκρός 38χρονος άνδρας στο σπίτι του
12:24 Ο ΙΟΠ φέρνει μεγάλη διοργάνωση και 1500 ελεύσεις στην Πάτρα
12:17 Δίκη Τεμπών – Ο Φλωρίδης απαντά στην Καρυστιανού: Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων
12:15 Ο Προμηθέας μάχεται στην Πυλαία -Στην αποστολή και ο Χάμοντς
12:11 Σάββατο αντί Κυριακής το παιχνίδι Προμηθέας-Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τα εισιτήρια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
