Τραγωδία στη Βουλιαγμένη: Σε εξέλιξη η σύνθετη επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου δύτη

Σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη αποστολή προχωρούν σήμερα, Σάββατο 28 Μαρτίου, οι ειδικές ομάδες δυτών, προκειμένου να ανασύρουν τη σορό του 34χρονου άνδρα που έχασε τη ζωή του στο υποθαλάσσιο σπήλαιο «Πηγάδι του Διαβόλου», στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Ο άτυχος δύτης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από έρευνες που ξεκίνησαν την Κυριακή 22 Μαρτίου, όταν και χάθηκαν τα ίχνη του.

Η ανάσυρση της σορού κρίθηκε αδύνατη τις προηγούμενες ημέρες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της ιδιαιτερότητας του σημείου. Η σημερινή επιχείρηση απαιτεί:

Ειδικά μείγματα αερίων: Οι δύτες χρησιμοποιούν εξειδικευμένες φιάλες για να ανταπεξέλθουν στο μεγάλο βάθος και τις συνθήκες πίεσης.

Στρατηγικό σχεδιασμό: Λόγω των ισχυρών ρευμάτων και της μηδενικής ορατότητας, η ομάδα κινείται με εξαιρετική προσοχή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του φίλου του, οι δυο τους προσέγγισαν την είσοδο του σπηλαίου χωρίς πρόθεση να εισέλθουν. Ωστόσο, ο 34χρονος πέρασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα και παρασύρθηκε ακαριαία από τα ρεύματα. Παρά τις προσπάθειες του συντρόφου του να τον βοηθήσει ρίχνοντας σχοινί, η επαφή χάθηκε όταν αυτό κόπηκε.

Οι αρχές εξετάζουν τρία βασικά σενάρια για την κατάληξη του έμπειρου δύτη:

Πιθανή παράσυρση του εξοπλισμού από τα σφοδρά ρεύματα.

Αποπροσανατολισμός: Λόγω θολότητας του νερού και δυσκολίας ανάδυσης.

Παγίδευση σε κάποιο από τα στενά και δυσπρόσιτα περάσματα της υποθαλάσσιας σήραγγας.

