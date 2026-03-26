Τραγωδία στη Βουλιαγμένη: Σοκάρει το βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του 34χρονου δύτη, το Σάββατο η επιχείρηση ανάσυρσης

Ένα ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από τις τελευταίες στιγμές του 34χρονου δύτη, που έχασε τη ζωή του την Τετάρτη (15.03.2026), βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Η κάμερα που έφερε πάνω στον εξοπλισμό του κατέγραψε καρέ-καρέ την αγωνιώδη προσπάθειά του να βγει στην επιφάνεια, όταν παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στο διαβόητο «Πηγάδι του Διαβόλου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος πραγματοποιούσε κατάδυση θέλοντας να καταγράψει την εμπειρία του στο επικίνδυνο υποθαλάσσιο «φρέαρ». Καθώς κατέβαινε προς το εσωτερικό του πηγαδιού, χτυπήθηκε από ξαφνικά ρεύματα που τον έριξαν με δύναμη στα βράχια. Από την πρόσκρουση φέρεται να έχασε μέρος του εξοπλισμού του, γεγονός που κατέστησε αδύνατη την ανάδυσή του.

Η σορός του παραμένει μέχρι στιγμής σφηνωμένη στα 30 μέτρα βάθος, καθώς η μορφολογία του σημείου καθιστά οποιαδήποτε επιχείρηση εξαιρετικά ριψοκίνδυνη.

Επιχείρηση υψηλού κινδύνου το Σάββατο

Ειδικά εκπαιδευμένα κλιμάκια δυτών αναμένεται να επιχειρήσουν το προσεχές Σάββατο για την ανάσυρση της σορού. Λόγω του μεγάλου βάθους και της επικινδυνότητας των ρευμάτων, θα χρησιμοποιηθούν ειδικά μείγματα αερίων στις φιάλες οξυγόνου.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το σημείο θεωρείται το πιο επικίνδυνο της Αττικής. Στα 16 μέτρα βάθος, τα ρεύματα «ρουφούν» τους δύτες προς μια στενή σήραγγα που οδηγεί σε ένα ανεξερεύνητο σπήλαιο, το οποίο φημολογείται ότι συνδέεται με τη Λίμνη Βουλιαγμένης.

Η τραγωδία του 1978: Το σημείο φέρει «βαριά» ιστορία, καθώς το 1978 τρεις νεαροί Αμερικανοί (δύο στρατιωτικοί και μια κοπέλα) χάθηκαν στη σήραγγα. Τα οστά τους ταυτοποιήθηκαν μόλις το 2007.

Παρά τα κάγκελα που τοποθετήθηκαν τη δεκαετία του ’80, η πινακίδα του Χρήστου Μπαρούχα στην είσοδο παραμένει η πιο ηχηρή υπενθύμιση: «Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».

