Τραγωδία στην Ελβετία: Υπέκυψε 18χρονος στα τραύματα του, στους 41 οι νεκροί

Εκτός από τους νεκρούς υπάρχουν 115 τραυματίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 67 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι.

01 Φεβ. 2026 19:14
Pelop News

Ένα μήνα μετά την φονική φωτιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, ένας 18χρονος Ελβετός υπέκυψε χθες, Σάββατο (31/1/2026), στα τραύματά του, ανεβάζοντας σε 41 τον αριθμό των νεκρών από την πυρκαγιά που σημειώθηκε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation», όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές δικαστικές αρχές.

«Ελβετός υπήκοος ηλικίας 18 ετών πέθανε στο νοσοκομείο της Ζυρίχης στις 31 Ιανουαρίου», ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ σε ανακοίνωση που διαβίβασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ακριβώς έναν μήνα μετά την τραγωδία με τη φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανα στην Ελβετία που σόκαρε τον κόσμο παγκοσμίως.

«Ο απολογισμός της πυρκαγιάς στο μπαρ ‘Le Constellation’ την 1η Ιανουαρίου 2026 ανέρχεται πλέον σε 41 νεκρούς», πρόσθεσε.

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών ήταν 40 νεκροί και 116 τραυματίες. Δεκάδες τραυματίες, πολλοί από τους οποίους φέρουν σοβαρά τραύματα, εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται τις τελευταίες επτά ημέρες στην Ελβετία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στο Βέλγιο.

Στους 41 νεκρούς που ήταν ηλικίας από 14 έως 39 ετών περιλαμβάνονται 23 Ελβετοί, εκ των οποίων ο ένας έχει επίσης γαλλική υπηκοότητα, και 18 ξένοι (οκτώ Γάλλοι μεταξύ των οποίων μια Γαλλοισραηλινοβρετανή, έξι Ιταλοί, μεταξύ των οποίων ένας υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλίδα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος).

Στους 115 τραυματίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 67 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι.

Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, που είχε θύματα κυρίως εφήβους κα νέους ενήλικες, προκλήθηκε σύμφωνα με την έρευνα από σπίθες κεριών «βεγκαλικά» που ακούμπησαν στο αφρώδες υλικό για απορρόφηση του ήχου στην οροφή του υπογείου του κτιρίου.

Η έρευνα συνεχίζεται και αναμένεται να αποκαλύψει τις ακριβείς συνθήκες της πυρκαγιάς.

Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ ερευνάται για «ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια».

Η ποινική έρευνα έχει επίσης στο στόχαστρο από την Τετάρτη δύο αξιωματούχους ασφαλείας της κοινότητας του Κραν-Μοντανά, που παραδέχθηκε ότι είχε παραλείψει να κάνει ελέγχους ασφαλείας και πυρκαγιάς στο μπαρ από το 2019, ενώ αυτοί θα έπρεπε να είναι ετήσιοι.

