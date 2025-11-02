Τραγωδία στην Ιταλία: Πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από χιονοστιβάδα

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από χιονοστιβάδα που προκλήθηκε στα όρη Dolomite, στην Ιταλία. Ανάμεσα στους πέντε νεκρούς, είναι μία 17χρονη από τη Γερμανία και ο πατέρας της.

Το γκρουπ με τους αναρριχητές βρισκόταν στην περιοχή Cima Vertana, στα όρη Ortler το Σάββατο, όταν ξαφνικά κτυπήθηκε από τη χιονοστιβάδα.

Οι τρεις από τους αναρριχητές κατέληξαν επί τόπου, καθώς παρασύρθηκαν πολλά μέτρα από τους χιλιάδες τόνους χιονιού.

Την επόμενη ημέρα, την Κυριακή, εντοπίστηκαν οι σοροί της 17χρονης Γερμανίδας και του πατέρα της.

Από το γκρουπ που είχε ανέβει στο βουνό, δύο άτομα κατάφεραν να επιβιώσουν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ομάδας διάσωσης, η χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε στα 3.545 μέτρα, ενώ κατά την αναρρίχηση του γκρουπ, ο καιρός ήταν καλός. Ωστόσο, εξέφρασε την απορία του γιατί το γκρουπ επέλεξε να κάνει τη διαδρομή αργά το απόγευμα, με κίνδυνο να το πιάσει η νύχτα.

