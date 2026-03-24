Τραγωδία στην Κένυα: 88 νεκροί και χιλιάδες άστεγοι από σφοδρές πλημμύρες, ΒΙΝΤΕΟ

Υπάρχουν φόβοι κατάρρευσης φράγματος

24 Μαρ. 2026 20:11
Pelop News

Δυστυχώς τουλάχιστον 88 άνθρωποι έχουν βρει τραγικό θάνατο και περίπου 34.000 έχουν φύγει από τα σπίτια τους στην Κένυα από τις ισχυρές πλημμύρες που σαρώνουν την αφρικανική χώρα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών την Τρίτη (2403.2026).

Οι πλημμύρες στην Κένυα άρχισαν φέτος λίγες εβδομάδες νωρίτερα και η έντασή τους ήταν ακραία. Δρόμοι στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι και σε αρκετές περιοχές στο δυτικό τμήμα της χώρας μετατράπηκαν σε ποτάμια, αιφνιδιάζοντας οδηγούς και πεζούς.

Πολλοί θάνατοι αποδόθηκαν σε πνιγμό, ορισμένοι σε ηλεκτροπληξία λόγω πτώσης καλωδίων ηλεκτρότησης.

Ο ποταμός Νιάντο υπερχείλισε, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στα περίχωρα του Κισούμου – της πέμπτης μεγαλύτερης πόλης στην Κένυα – στις όχθες της λίμνης Βικτόρια.

Υπό τον φόβο κατάρρευσης φράγματος, οι αρχές του Ναϊρόμπι κάλεσαν τους κατοίκους των περιοχών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στα δυτικά, εκκενώθηκαν σχολεία για λόγους ασφαλείας, όπως ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός.

Η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε αυτήν τη χώρα της ανατολικής Αφρικής.


Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι την ώρα που σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν το Ναϊρόμπι και το δυτικό τμήμα της Κένυας, ο βορράς μαστίζεται εδώ και μήνες από ξηρασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ