Τραγωδία στην Κρέστενα: 74χρονη έχασε τη ζωή της ενώ μάζευε μανταρίνια, πώς έγινε το δυστύχημα

Η γυναίκα έπεσε από ύψος στο χωριό Καλυβάκια

25 Ιαν. 2026 19:12
Θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Καλυβάκια του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, όταν ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 74χρονη είχε ανέβει σε υπόστεγο, χρησιμοποιώντας σκάλα, προκειμένου να κόψει μανταρίνια. Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έχασε την ισορροπία της και έπεσε, τραυματιζόμενη σοβαρά στο κεφάλι.

Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη από τον σύζυγό της, ο οποίος επέστρεψε στο σπίτι και διαπίστωσε ότι δεν είχε δυνατότητα επικοινωνίας.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η 74χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κρεστένων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Πύργου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της το μεσημέρι του Σαββάτου, έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

