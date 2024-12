Τραγωδία στην Νορβηγία: Λεωφορείο έπεσε σε λίμνη, φόβοι για πολλούς νεκρούς ΝΕΟΤΕΡΑ – ΦΩΤΟ

Ενα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στη Νορβηγία, όταν ένα λεωφορείο, το οποίο φέρεται να μετέφερε 58 έως 70 επιβάτες, έπεσε σε μια λίμνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς και τέσσερις σοβαρά τραυματίες.

❗️🇳🇴 – Serious Bus Accident in Hadsel, Norway

A bus with approximately 60 to 70 passengers left the E10 road in Hadsel, Norway, and ended up partially submerged in a lake called Åsvatnet. The incident resulted in deaths, this information was confirmed by local police in a… pic.twitter.com/SX1vt9s8E9

