Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Ένοπλος εισέβαλε σε παιδικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 οι νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυρά σε επαρχία της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand ’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children. Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer. He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένοπλος άνοιξε πυρ σε παιδικό σταθμό.

UPDATE #กราดยิงหนองบัวลำภู: Conflicting reports about the number of casualties in Nong Bua-Lamphu childcare center shooting, but it seems much more than the initial 3.

Police have named a suspect, a 34-year fmr police officer. He’s still on the run. https://t.co/PsDgIjZluP pic.twitter.com/kUxx4ic53S

