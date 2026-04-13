Δολοφονία στη Γκάνα: Σκότωσαν ποδοσφαιριστή μέσα στο πούλμαν της ομάδας του

Μασκοφόροι άνδρες που κρατούσαν όπλα και επιθετικά τυφέκια έστησαν ενέδρα στο λεωφορείο

13 Απρ. 2026 17:52
Ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής Dominic Frimpong έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση φερόμενων ως ένοπλων ληστών, οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον του λεωφορείου που μετέφερε την ομάδα του, Berekum Chelsea, κατά την επιστροφή της από έναν αγώνα.

«Μασκοφόροι άνδρες που κρατούσαν όπλα και επιθετικά τυφέκια» έστησαν ενέδρα στο λεωφορείο και «έκλεισαν τον δρόμο» καθώς η ομάδα επέστρεφε στην έδρα της την Κυριακή, σύμφωνα με τον σύλλογο.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο Frimpong υπέστη τραύματα από πυροβολισμούς και πέθανε ενώ δεχόταν ιατρική φροντίδα. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των υπόπτων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γκάνας (GFA) εξέφρασε τη «βαθιά της σοκ και βαθιά θλίψη», περιγράφοντας τον 20χρονο ως ένα «πολλά υποσχόμενο νεαρό ταλέντο, του οποίου η αφοσίωση και το πάθος για το παιχνίδι ενσάρκωναν το πνεύμα του πρωταθλήματός μας».

«Οι άνδρες άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του λεωφορείου μας καθώς ο οδηγός προσπαθούσε να κάνει όπισθεν», ανέφερε η Berekum Chelsea σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα. «Οι παίκτες και το προσωπικό τράπηκαν σε φυγή σε κοντινούς θάμνους για να καλυφθούν».

Σύμφωνα με τις αρχές της Γκάνας, το λεωφορείο μετέφερε 30 παίκτες και αξιωματούχους όταν δέχθηκε επίθεση από έξι ένοπλους άνδρες.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η περιφερειακή της διοίκηση έχει «αναπτύξει πρόσθετο προσωπικό και ειδικούς εγκληματολογικών ερευνών στην περιοχή» και πρόσθεσε ότι «οι δράστες θα συλληφθούν εντός του συντομότερου δυνατού χρόνου».

Η επίθεση της Κυριακής υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τις μακροχρόνιες ανησυχίες για την ασφάλεια στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Γκάνας, με άλλους συλλόγους να έχουν υποστεί παρόμοιες επιθέσεις στο παρελθόν.

