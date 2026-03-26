Τραγωδία στο Μπαγκλαντές: Λεωφορείο βυθίστηκε σε ποταμό και άφησε πίσω του δεκάδες θύματα

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο με περίπου 40 επιβάτες έπεσε στον ποταμό Πάντμα στο Μπαγκλαντές, την ώρα που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε φέρι μποτ.

26 Μαρ. 2026 18:29
Pelop News

Τραγωδία σημειώθηκε στο Μπαγκλαντές, όταν επιβατικό λεωφορείο έπεσε στον ποταμό Πάντμα κατά την προσπάθειά του να επιβιβαστεί σε φέρι μποτ στην περιοχή Νταουλάτδια, στην περιφέρεια Ρατζμπάρι. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το λεωφορείο μετέφερε περίπου 40 επιβάτες και, αφού έχασε τον έλεγχο, αναποδογύρισε και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 9 μέτρων. Οι διασώστες ανέσυραν 22 σορούς από το εσωτερικό του οχήματος, ανάμεσά τους 11 γυναίκες, 6 άνδρες και 5 παιδιά, ενώ ακόμη δύο γυναίκες υπέκυψαν αργότερα μετά τη διάσωσή τους, ανεβάζοντας τον απολογισμό στους 24 νεκρούς.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μονάδες της Πυροσβεστικής και Πολιτικής Άμυνας, δύτες, αλλά και ο στρατός, η αστυνομία, η ακτοφυλακή και τοπικές αρχές. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ορισμένοι επιβάτες πρόλαβαν να βγουν από το λεωφορείο ή να κολυμπήσουν προς την όχθη, ενώ άλλοι παγιδεύτηκαν μέσα στο όχημα. Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που το λεωφορείο περίμενε να επιβιβαστεί στο πορθμείο.

Το πολύνεκρο συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα μεταφορικής ασφάλειας στο Μπαγκλαντές, όπου τα τροχαία και τα δυστυχήματα σε ποτάμιες διαβάσεις παραμένουν συχνά.

