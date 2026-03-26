Τραγωδία στο Μπαγκλαντές: Λεωφορείο βυθίστηκε σε ποταμό και άφησε πίσω του δεκάδες θύματα

Τραγωδία σημειώθηκε στο Μπαγκλαντές, όταν επιβατικό λεωφορείο έπεσε στον ποταμό Πάντμα κατά την προσπάθειά του να επιβιβαστεί σε φέρι μποτ στην περιοχή Νταουλάτδια, στην περιφέρεια Ρατζμπάρι. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το λεωφορείο μετέφερε περίπου 40 επιβάτες και, αφού έχασε τον έλεγχο, αναποδογύρισε και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 9 μέτρων. Οι διασώστες ανέσυραν 22 σορούς από το εσωτερικό του οχήματος, ανάμεσά τους 11 γυναίκες, 6 άνδρες και 5 παιδιά, ενώ ακόμη δύο γυναίκες υπέκυψαν αργότερα μετά τη διάσωσή τους, ανεβάζοντας τον απολογισμό στους 24 νεκρούς.

🚨 BREAKING: Tragedy in Bangladesh! A Souhardo Paribahan bus with ~50 passengers plunged 30ft into Padma River at Daulatdia Ghat (Rajbari) while boarding ferry on Mar 25 eve. 18 dead (incl kids, women), 35+ missing; bus recovered after 6hrs rescue op w/ divers & MV Hamza. 😢… pic.twitter.com/KvwYeRTziB — RB. (@rahul4bisht) March 26, 2026

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μονάδες της Πυροσβεστικής και Πολιτικής Άμυνας, δύτες, αλλά και ο στρατός, η αστυνομία, η ακτοφυλακή και τοπικές αρχές. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

🚨Dozens of people have drowned in #Bangladesh after a passenger bus plunged into a river while trying to board a ferry. Witnesses captured the moment the vehicle lost control. pic.twitter.com/71F8EwZj4e — News.Az (@news_az) March 26, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ορισμένοι επιβάτες πρόλαβαν να βγουν από το λεωφορείο ή να κολυμπήσουν προς την όχθη, ενώ άλλοι παγιδεύτηκαν μέσα στο όχημα. Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που το λεωφορείο περίμενε να επιβιβαστεί στο πορθμείο.

Το πολύνεκρο συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα μεταφορικής ασφάλειας στο Μπαγκλαντές, όπου τα τροχαία και τα δυστυχήματα σε ποτάμιες διαβάσεις παραμένουν συχνά.

🚨 Bus sinks in seconds: dozens dead after river tragedy In Bangladesh, a bus carrying dozens of people plunged into the Padma River while attempting to board a ferry. The vehicle lost control, overturned, and sank about 9 meters deep. Around 40–50 passengers were on board. At… pic.twitter.com/7nkBHgExoe — NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2026

