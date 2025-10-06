Τραγωδία στο Ηράκλειο: 70χρονος αυτοπυροβολήθηκε μπροστά στους διασώστες – Σοκαρισμένοι οι αυτόπτες

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ηράκλειο, όταν ένας 70χρονος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του μπροστά στους διασώστες του ΕΚΑΒ και σε κατοίκους της περιοχής.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε σε συνοικία των βορείων προαστίων, κοντά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όταν γείτονες άκουσαν τις φωνές του ηλικιωμένου και τις απειλές του ότι θα αυτοκτονήσει. Αμέσως ειδοποίησαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να τον ηρεμήσουν, καθώς ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση έντονης ψυχικής αναταραχής.

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και τις προσπάθειες των αρχών να τον αποτρέψουν, ο 70χρονος σήκωσε το όπλο και αυτοπυροβολήθηκε, βάζοντας τέλος στη ζωή του μπροστά στα μάτια των διασωστών και περιοίκων.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει ξεκινήσει τη συλλογή καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν τον άνδρα στην τραγική αυτή πράξη. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετώπιζε.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς πολλοί κάτοικοι έγιναν μάρτυρες της αυτοκτονίας.

