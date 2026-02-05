Τραγωδία στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Νεκρό βρέφος 6 μηνών

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, όπου ένα βρέφος ηλικίας έξι μηνών έχασε τη ζωή του.

Το παιδί, αλλοδαπής καταγωγής, διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο από συγγενικά του πρόσωπα. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νωρίτερα στο βρέφος είχε δοθεί γάλα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

