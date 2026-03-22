Τραγωδία Τεμπών: Ξεκινά αύριο Δευτέρα 23/3 η ιστορική δίκη στη Λάρισα

Αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, ξεκινά στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μία από τις μεγαλύτερες ποινικές διαδικασίες στην πρόσφατη ιστορία της χώρας. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο 57 ατόμων και τον τραυματισμό περίπου 180 άλλων, μετά τη μετωπική σύγκρουση επιβατικού και εμπορικού τρένου τον Φεβρουάριο του 2023.

Η δίκη θα πραγματοποιηθεί στο ανακαινισμένο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον χώρο Γαιόπολις. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, που προέκυψε από δημόσια κλήρωση, απαρτίζεται από την πρόεδρο Γεωργία Στεφανίδου, την αναπληρώτρια πρόεδρο Ιωάννα Κοσίνα, τα μέλη Δημήτρη Χριστόπουλο και Χρυσοβαλάντη Λέτσιο, ενώ αναπληρωματικό μέλος είναι η Μαρία Τσάνα. Εισαγγελέας ορίστηκε η Αγγελική Κουρινιώτη και αναπληρωτής εισαγγελέας ο Φίλιππος Καρατσίδης.

Στο εδώλιο κάθονται 36 κατηγορούμενοι, όλοι μη πολιτικά πρόσωπα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κυρίως το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών από αμέλεια με αποτέλεσμα θάνατο πολλών προσώπων, καθώς και πλημμελήματα όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες. Η δικογραφία ξεπερνά τις 60.000 σελίδες, ενώ η ανάκριση ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025 μετά από δυόμιση χρόνια.

Περίπου 230 συγγενείς θυμάτων και επιζώντες έχουν δηλώσει ότι θα παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες για να υποστηρίξουν την κατηγορία, αν και η νομιμοποίηση όλων θα κριθεί από το δικαστήριο. Συνολικά έχουν προταθεί πάνω από 350 μάρτυρες από την πλευρά της κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων 52 εκπροσώπων δικηγορικών συλλόγων από όλη τη χώρα.

Από το κλητήριο θέσπισμα ορίστηκαν 121 μάρτυρες από την Εισαγγελία Εφετών, υπό την εποπτεία του διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Λάμπρου Τσόγκα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο καθηγητής του ΕΜΠ Δημήτρης Καρώνης (συντάκτης πορίσματος για την πυρόσφαιρα και έκρηξη), ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Χρήστος Παπαδημητρίου, οι δικαστικοί πραγματογνώμονες Μπατζόπουλος και Βασιλάκος, καθώς και ο Χρήστος Πασπαλάς, επιστημονικός συνεργάτης του ΑΠΘ, ο οποίος συνέταξε αυτοβούλως τεχνική έκθεση για τα αίτια της πυρόσφαιρας εστιάζοντας στα έλαια σιλικόνης – έκθεση που θεωρήθηκε σημαντική από τον ανακριτή.

Αντίθετα, απουσιάζει από τη λίστα των 121 μαρτύρων του κλητηρίου θεσπίσματος ο καθηγητής χημικός μηχανικός του ΑΠΘ Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος είχε ερευνήσει για λογαριασμό του ΕΟΔΑΣΑΑΜ την πυρόσφαιρα και είχε απορρίψει τη θεωρία των ελαίων σιλικόνης, αποδίδοντας τα αίτια σε άγνωστη χημική ουσία. Ο ίδιος ορίστηκε μάρτυρας μόνο από ορισμένες οικογένειες θυμάτων.

Επιπλέον, δεν περιλαμβάνεται ως μάρτυρας ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ (κατηγορούμενος για τα «εξαφανισμένα» βίντεο φόρτωσης του εμπορικού τρένου), ο οποίος είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως τεχνικός σύμβουλος του πρώην προέδρου του ΟΣΕ μέσω σύμβασης με την εταιρεία LDK.

Η συχνότητα των συνεδριάσεων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι το δικαστήριο θα συνεδριάζει Δευτέρα έως Τετάρτη. Η πρώτη ημέρα αναμένεται να επικεντρωθεί στις δηλώσεις παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας και σε διαδικαστικά ζητήματα.

