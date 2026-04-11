Τραμπ για Ορμούζ: «Το μόνο που μένει είναι η εκκαθάριση από τις νάρκες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Truth Social, δηλώνοντας ότι μετά την αμερικανική στρατιωτική πίεση κατά του Ιράν, το βασικό ζήτημα που απομένει είναι η εκκαθάριση των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες. Στο μήνυμά του επιτέθηκε παράλληλα σε μέσα ενημέρωσης που, όπως υποστήριξε, παρουσιάζουν το Ιράν ως κερδισμένο της σύγκρουσης.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ιρανικές ναυτικές και αεροπορικές δυνατότητες έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί, ότι τα ραντάρ, οι υποδομές πυραύλων και drones έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το μόνο μέσο πίεσης που απομένει στην Τεχεράνη είναι η απειλή από θαλάσσιες νάρκες στο Ορμούζ. Στο ίδιο μήνυμα ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ ξεκινούν διαδικασία εκκαθάρισης της θαλάσσιας οδού.

Η παρέμβασή του έρχεται ενώ η Ουάσιγκτον επιμένει ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει ξανά σύντομα. Το Reuters μετέδωσε ήδη από τις 10 Απριλίου ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει πως οι ΗΠΑ θα επαναφέρουν «αρκετά σύντομα» την ελεύθερη διέλευση από το σημείο, το οποίο παραμένει κρίσιμο για περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το νέο μήνυμα του Τραμπ δημοσιεύθηκε την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Σύμφωνα με το Reuters, το Serena Hotel της πακιστανικής πρωτεύουσας φιλοξενεί τις συνομιλίες, οι οποίες γίνονται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με στόχο να διαμορφωθεί πλαίσιο για επόμενα βήματα αποκλιμάκωσης.

Το ζήτημα του Ορμούζ παραμένει κομβικό και για τις αγορές ενέργειας. Άλλο δημοσίευμα του Reuters ανέφερε ότι ο Τραμπ υποστήριξε επίσης πως μεγάλος αριθμός άδειων πετρελαιοφόρων κατευθύνεται ήδη προς τις ΗΠΑ για να φορτώσει αμερικανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σε μια προσπάθεια να εμφανίσει την Ουάσιγκτον ως εναλλακτικό ενεργειακό κόμβο εν μέσω της κρίσης.

Το συνολικό μήνυμα από την αμερικανική πλευρά είναι ότι η στρατιωτική πίεση και η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ αποτελούν πλέον δύο παράλληλους άξονες της στρατηγικής της. Το αν η ρητορική αυτή θα συνοδευτεί από σταθερή αποκλιμάκωση στην περιοχή, θα κριθεί από τις συνομιλίες που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



