Τράπεζα της Ελλάδας: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης για το 2026 στο 1,9%

Η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2026 στο 1,9% από 2,1%, ενώ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει αυξημένος στο 3,1%, με φόντο το νέο ενεργειακό σοκ από τη Μέση Ανατολή.

Τράπεζα της Ελλάδας: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης για το 2026 στο 1,9%
20 Μαρ. 2026 19:01
Pelop News

Η Τράπεζα της Ελλάδος χαμήλωσε τον πήχη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, περιορίζοντας την πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2026 στο 1,9% από 2,1% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση του Δεκεμβρίου. Για το 2027 η πρόβλεψη υποχωρεί οριακά στο 2% από 2,1%, ενώ για το 2028 παραμένει στο 2%.

Η αναθεώρηση έρχεται μετά την επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος και ειδικά μετά το νέο σοκ στις τιμές της ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η ΕΚΤ, η οποία αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης το 2026 στο 0,9% και προς τα πάνω την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό στο 2,6%, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή αναταραχή αυξάνει την αβεβαιότητα και επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα.

Για την Ελλάδα, η ΤτΕ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός στο 3,1% το 2026, κυρίως λόγω των τιμών της ενέργειας, των μη επεξεργασμένων τροφίμων και της επιμονής των αυξήσεων στις υπηρεσίες. Παρά την επιβράδυνση, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αναμένεται να τρέξει ταχύτερα από τη ζώνη του ευρώ, κυρίως χάρη στην ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, ενώ η συμβολή των καθαρών εξαγωγών προβλέπεται οριακά αρνητική.

Σύμφωνα με το πλαίσιο των προβολών, οι βασικοί κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία παραμένουν κυρίως καθοδικοί και συνδέονται με ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με μεγαλύτερη οικονομική αβεβαιότητα, πιο επίμονο πληθωρισμό, ενίσχυση του διεθνούς προστατευτισμού και ακραία κλιματικά φαινόμενα. Η ουσία είναι ότι τα πρώτα «σύννεφα» από την περιφερειακή κρίση περνούν πλέον και στις επίσημες μακροοικονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα.

