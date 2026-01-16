Τράπεζα της Ελλάδος: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ, σημαντική αύξηση εσόδων κατά 4,5 δισ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, ο προϋπολογισμός της κεντρικής διοίκησης έκλεισε το 2025 με ταμειακό πλεόνασμα 973 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές πλεόνασμα (χωρίς τους τόκους) διαμορφώθηκε σε πάνω από 8,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ελαφρά άνοδο σε σχέση με το 2024, όπου είχε ανέλθει σε περίπου 8 δισ. ευρώ.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της μεγάλης αύξησης των εσόδων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 4,5 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού έφτασαν τα 73,938 δισ. ευρώ το 2025, από 69,434 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Από την πλευρά των δαπανών, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν σε 65,875 δισ. ευρώ, έναντι 63,428 δισ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους (τόκοι) παρουσίασαν αύξηση και διαμορφώθηκαν στα 7,17 δισ. ευρώ, από 6,9 δισ. ευρώ το 2024.

Τα στοιχεία της ΤτΕ αφορούν την εκτέλεση σε ταμειακή βάση της κεντρικής διοίκησης και επιβεβαιώνουν την υπέρβαση των δημοσιονομικών επιδόσεων σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Σημειώνεται ότι πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για την τροποποιημένη ταμειακή βάση δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στα 8 δισ. ευρώ, με σημαντική υπέρβαση έναντι του στόχου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



