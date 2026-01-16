Τράπεζα της Ελλάδος: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ, σημαντική αύξηση εσόδων κατά 4,5 δισ.

Ταμειακό πλεόνασμα 973 εκατ. ευρώ και υψηλότερες εισπράξεις φόρων οδήγησαν σε υπέρβαση στόχων

Τράπεζα της Ελλάδος: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ, σημαντική αύξηση εσόδων κατά 4,5 δισ.
16 Ιαν. 2026 15:11
Pelop News

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, ο προϋπολογισμός της κεντρικής διοίκησης έκλεισε το 2025 με ταμειακό πλεόνασμα 973 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές πλεόνασμα (χωρίς τους τόκους) διαμορφώθηκε σε πάνω από 8,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ελαφρά άνοδο σε σχέση με το 2024, όπου είχε ανέλθει σε περίπου 8 δισ. ευρώ.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της μεγάλης αύξησης των εσόδων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 4,5 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού έφτασαν τα 73,938 δισ. ευρώ το 2025, από 69,434 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Από την πλευρά των δαπανών, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν σε 65,875 δισ. ευρώ, έναντι 63,428 δισ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους (τόκοι) παρουσίασαν αύξηση και διαμορφώθηκαν στα 7,17 δισ. ευρώ, από 6,9 δισ. ευρώ το 2024.

Τα στοιχεία της ΤτΕ αφορούν την εκτέλεση σε ταμειακή βάση της κεντρικής διοίκησης και επιβεβαιώνουν την υπέρβαση των δημοσιονομικών επιδόσεων σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Σημειώνεται ότι πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για την τροποποιημένη ταμειακή βάση δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στα 8 δισ. ευρώ, με σημαντική υπέρβαση έναντι του στόχου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:32 Πτώση του X, χιλιάδες αναφορές για πολλά προβλήματα
17:19 Βρέθηκε νεκρός άνδρας στις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες
17:15 ΜέΡΑ25: Κλήση Βαρουφάκη σε προκαταρκτική για τις δηλώσεις περί ecstasy
17:10 Με χρώμα Πάτρας η Εθνική στην Ουγγαρία
17:03 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας στην Πάτρα: Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή διαφυγή στη Γερμανία
16:55 Στη φυλακή διακινητής ηρωίνης στην Πάτρα
16:41 Εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών
16:33 TikTok: Νέο φίλτρο εντοπισμού χρηστών κάτω των 13 ετών
16:26 Μέγαρα: Σύγκρουση τριών φορτηγών στην Ε.Ο Αθηνών- Κορίνθου, εγκλωβισμός οδηγού βαν ΦΩΤΟ
16:17 Κρήτη: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός με μηνιγγίτιδα
16:12 Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία στο ενεχυροδανειστήριο, παραπέμφθηκαν δύο συλληφθέντες
15:57 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτή με αιχμές, επίθεση Πελετίδη σε ΥΠΠΟ και Φωτήλα
15:45 Αγρότες: «Κλείδωσε» το ραντεβού με Μητσοτάκη, οριστικοποιούν τους εκπροσώπους
15:37 Μενδώνη για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας με ευρύ διαμέτρημα και διακριτό αποτύπωμα»
15:29 Eurovision 2026: Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο για τα 28 ελληνικά τραγούδια των ημιτελικών
15:18 Μαρινάκης: Διάλογος με αγρότες, κανόνες στα πανεπιστήμια, ενίσχυση οδικής ασφάλειας στο πρώτο briefing 2026
15:11 Τράπεζα της Ελλάδος: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ, σημαντική αύξηση εσόδων κατά 4,5 δισ.
15:03 Δήμος Ήλιδας: Καταγγελία για εκφοβισμό και πιέσεις σε υπαλλήλους της Πολεοδομίας
15:00 «Δεν υπάρχει μία απάντηση»: Ο κτηνίατρος Κων. Μήλιος για τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
14:59 Εκτός Μαξίμου ο Ανεστίδης: Κυβέρνηση και αγρότες «κλειδώνουν» συνάντηση χωρίς τον εκπρόσωπο των Μαλγάρων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ