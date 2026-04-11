Τράπεζα της Ελλάδος: Βλέπει αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου έως τη βαθμίδα Α

Η προοπτική νέας αναβάθμισης του ελληνικού αξιόχρεου παραμένει ανοικτή, με την Τράπεζα της Ελλάδος να εκτιμά στην ετήσια έκθεσή της για το 2025 ότι η χώρα μπορεί να φτάσει από τη βαθμίδα BBB σήμερα έως τη βαθμίδα Α μέχρι το τέλος του 2029. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στη διατήρηση θετικών ρυθμών ανάπτυξης και στη δυνατότητα της οικονομίας να παραμείνει σε πορεία σταθερότητας τα επόμενα χρόνια.

Η ΤτΕ σημειώνει ότι το όφελος από τη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της χώρας είναι ήδη ορατό. Η υποχώρηση του κόστους δανεισμού του Δημοσίου, η καλύτερη πρόσβαση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων σε φθηνότερα κεφάλαια και η συνολική ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης έχουν δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό χρηματοδοτικό περιβάλλον για την οικονομία. Δεν πρόκειται μόνο για λογιστική βελτίωση στους δείκτες, αλλά για εξέλιξη που επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα της χώρας να χρηματοδοτεί επενδύσεις και να στηρίζει την αναπτυξιακή της πορεία.

Από το BBB στο Α: τι βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος

Στην ανάλυσή της, η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει τις αξιολογήσεις των τριών μεγάλων οίκων, της Fitch, της Moody’s και της S&P, και τις συνδέει με τα βασικά θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Το βασικό της συμπέρασμα είναι ότι, με τα σημερινά δεδομένα, η πορεία προς μια ακόμη αναβάθμιση είναι ρεαλιστική. Με βάση την εξέλιξη του χρέους, την ανάπτυξη και τη μικρότερη μεταβλητότητα της οικονομικής δραστηριότητας, η χώρα θα μπορούσε να ενισχύσει την αξιολόγησή της αρχικά κατά μία βαθμίδα, από BBB σε BBB+. Για να γίνει όμως το επόμενο βήμα και να φτάσει στην κατηγορία Α, θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από καλή δημοσιονομική εικόνα.

Εκεί ακριβώς έρχεται ο δεύτερος πυλώνας της έκθεσης: οι θεσμοί. Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι οι οίκοι αξιολόγησης δεν εξετάζουν μόνο το χρέος, τα ελλείμματα ή την ανάπτυξη, αλλά αποδίδουν αυξημένο βάρος και σε ποιοτικά στοιχεία, όπως η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, η λειτουργία της Δικαιοσύνης, η πολιτική σταθερότητα, η ποιότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και ο έλεγχος της διαφθοράς. Με απλά λόγια, η πορεία προς τη βαθμίδα Α δεν είναι μόνο οικονομική υπόθεση. Είναι και θεσμική.

Το χρέος υποχωρεί, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που χρησιμοποιεί η ΤτΕ, οι οίκοι αξιολόγησης αναμένουν ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και το 2026 και το 2027, με ρυθμούς γύρω στο 2% έως 2,3% για το 2026 και 1,9% έως 2,1% για το 2027. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει σταδιακή επιβράδυνση στη συνέχεια, με την ανάπτυξη να υποχωρεί στο 1,7% το 2027, στο 1,6% το 2028 και στο 1,3% το 2029. Παρότι η τάση αυτή δείχνει μετριασμό του ρυθμού, η συνολική εικόνα παραμένει θετική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και στηρίζει το αφήγημα της σταθερής ομαλοποίησης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο δημόσιο χρέος. Με βάση το Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα, το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ότι ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ μπορεί να υποχωρήσει στο 119% έως το τέλος του 2029, από περίπου 146% στο τέλος του 2025. Αν αυτή η πορεία επιβεβαιωθεί, θα αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης της πιστοληπτικής εικόνας της χώρας, καθώς η αποκλιμάκωση του χρέους παραμένει το πιο κρίσιμο μήνυμα προς τις αγορές και τους οίκους αξιολόγησης.

Οι μεταρρυθμίσεις που θα κρίνουν το επόμενο βήμα

Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι σαφής: η πορεία προς υψηλότερη βαθμίδα δεν είναι αυτόματη. Για να επιταχυνθεί, πρέπει να υπάρξουν επιπλέον βελτιώσεις στις θεσμικές παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη στις αξιολογήσεις. Στο κάδρο μπαίνουν η Δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, η πολιτική σταθερότητα, η λογοδοσία, η ποιότητα της διακυβέρνησης και η ικανότητα του κράτους να εφαρμόζει αποτελεσματικά πολιτικές χωρίς καθυστερήσεις και παλινωδίες.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΤτΕ ουσιαστικά λέει ότι η Ελλάδα έχει ήδη διανύσει ένα σημαντικό μέρος της διαδρομής, αλλά το πιο απαιτητικό κομμάτι ίσως βρίσκεται μπροστά της. Οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τη δημοσιονομική βελτίωση και τη μείωση του κινδύνου, όμως η μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία προϋποθέτει πλέον πιο βαθιές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του κράτους και των θεσμών.

Το μήνυμα της έκθεσης

Το συνολικό μήνυμα της Τράπεζας της Ελλάδος είναι διπλό. Από τη μία, η χώρα έχει πετύχει μια ουσιαστική μεταβολή στην εικόνα της, με χαμηλότερο κόστος δανεισμού, καλύτερες προοπτικές για επενδύσεις και ισχυρότερη θέση απέναντι στις διεθνείς αγορές. Από την άλλη, το επόμενο βήμα δεν θα κριθεί μόνο από τα πλεονάσματα και την πορεία του χρέους, αλλά από το αν θα προχωρήσουν αλλαγές που αγγίζουν τον πυρήνα της κρατικής λειτουργίας.

Γι’ αυτό και η αναφορά στη βαθμίδα Α έως το 2029 δεν είναι μια εύκολη πρόβλεψη εντυπωσιασμού. Είναι περισσότερο ένας οδικός χάρτης με σαφείς προϋποθέσεις. Η Ελλάδα, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, μπορεί να φτάσει εκεί. Το αν θα το κάνει, θα εξαρτηθεί από το αν θα συνεχίσει να βελτιώνει όχι μόνο τους αριθμούς της, αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί ως κράτος.

