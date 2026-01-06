Τράπουλα: Τι σημαίνει πραγματικά η λέξη

Η τράπουλα αποτελείται από τα λεγόμενα «τραπουλόχαρτα», γνωστά και ως «παιγνιόχαρτα» ή απλώς «χαρτιά».

Τράπουλα: Τι σημαίνει πραγματικά η λέξη
06 Ιαν. 2026 22:02
Pelop News

Κατά την εορταστική περιόδο των Χριστουγέννων αλλά κυρίως της Πρωτοχρονιάς, σε πολλά σπίτια η τράπουλα βγαίνει από το συρτάρι και το οικογενειακό παιχνίδι ξεκινά, συνήθως γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο γλυκά και καφέδες.

Τι σημαίνει όμως η λέξη «τράπουλα»; Ο όρος αναφέρεται στη «δεσμίδα των παιγνιοχάρτων» και προέρχεται από την ιταλική λέξη trappola, που σημαίνει «παγίδα» ή «δόλος». Η τράπουλα αποτελείται από τα λεγόμενα «τραπουλόχαρτα», γνωστά και ως «παιγνιόχαρτα» ή απλώς «χαρτιά».

Η προέλευσή της συνδέεται με το ιταλικό παιχνίδι «ταρόκ» ή «ταρόκο», το οποίο παιζόταν με χοντρά, τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα χαρτιά με αριθμημένες φιγούρες. Τα χαρτιά αυτά χρησιμοποιούνταν τόσο για ψυχαγωγία όσο και για κερδοσκοπία, δίνοντας από τότε στην τράπουλα τον διπλό της ρόλο: διασκέδαση και ρίσκο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:11 Άνοια και Αλτσχάιμερ: Ο ρόλος των υδατανθράκων στη διατροφή – Τι δείχνει νέα μεγάλη μελέτη
22:02 Τράπουλα: Τι σημαίνει πραγματικά η λέξη
21:54 Aνθρωποειδές ρομπότ: Πόσο κοστίζει για να κάνει δουλειές; στο σπίτι σου;
21:40 Σάκχαρο: Η πιο απλή κίνηση για να το ρίξετε
21:28 Το «καρμικό» μυστικό για τον καρκίνο που ενώνει την Κέιτ και τον βασιλιά Κάρολο
21:15 Ο «Καζαμίας» της «Π»: 5+1 μαντεψιές για το 2026
21:14 Ανακαλύψτε το «Μικρό Θιβέτ» της Ιταλίας
21:00 Ο Νίκος Γκάνος για το «ΟΧΙ» της ΕΡΤ για δεύτερη χρονιά για τη Eurovision 2026
20:45 Πάτρα – Φονικό σε κλαμπ: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις άνδρες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα
20:36 Αχαΐα: Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την κακοκαιρία
20:27 Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο: Έφυγε σε ηλικία 81 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη
20:20 Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων
20:11 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των συμμάχων για την ασφάλεια στην Αρκτική»
20:01 Ανετη πρόκριση για την Παναχαϊκή στο Κύπελλο
20:00 Η ταυτότητα της Πελοποννήσου
19:50 Σέρρες: Στον εισαγγελέα αύριο ο 16χρονος, πώς έγινε το έγκλημα
19:43 Ο Προμηθέας πρώτη μάχη απόψε στη Βουργουνδία με τη Σαλόν
19:38 Συναγερμός στα Χανιά: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Κεφάλι Κισάμου
19:29 Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Θεοφάνεια
19:21 Πιερρακάκης από Φανάρι: Δημιουργούνται 600 νέες οργανικές θέσεις κληρικών σε όλο τον κόσμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ