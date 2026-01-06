Τράπουλα: Τι σημαίνει πραγματικά η λέξη

Κατά την εορταστική περιόδο των Χριστουγέννων αλλά κυρίως της Πρωτοχρονιάς, σε πολλά σπίτια η τράπουλα βγαίνει από το συρτάρι και το οικογενειακό παιχνίδι ξεκινά, συνήθως γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο γλυκά και καφέδες.

Τι σημαίνει όμως η λέξη «τράπουλα»; Ο όρος αναφέρεται στη «δεσμίδα των παιγνιοχάρτων» και προέρχεται από την ιταλική λέξη trappola, που σημαίνει «παγίδα» ή «δόλος». Η τράπουλα αποτελείται από τα λεγόμενα «τραπουλόχαρτα», γνωστά και ως «παιγνιόχαρτα» ή απλώς «χαρτιά».

Η προέλευσή της συνδέεται με το ιταλικό παιχνίδι «ταρόκ» ή «ταρόκο», το οποίο παιζόταν με χοντρά, τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα χαρτιά με αριθμημένες φιγούρες. Τα χαρτιά αυτά χρησιμοποιούνταν τόσο για ψυχαγωγία όσο και για κερδοσκοπία, δίνοντας από τότε στην τράπουλα τον διπλό της ρόλο: διασκέδαση και ρίσκο.

