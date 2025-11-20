Τραυματισμός 3χρονου στο κεφάλι, έπεσε από κερκίδες σε Κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στη Θεσσαλονική μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο κεφάλι, 3χρονος μετά από πτώση από κερκίδες του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης 18/11/2025, όταν -σύμφωνα με την αστυνομία- το αγοράκι ξέφυγε από την προσοχή του κηδεμόνα του, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 2,5 μέτρων.

Διακομίστηκε με τραύμα στο κεφάλι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στην Παιδοχειρουργική Κλινική.

