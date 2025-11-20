Τραυματισμός 3χρονου στο κεφάλι, έπεσε από κερκίδες σε Κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη

Το 3χρονο αγόρι έπεσε από ύψος 2,5 μετρών και μεταφέρθηκε με τραύμα στο κεφάλι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στη Θεσσαλονίκη.

Τραυματισμός 3χρονου στο κεφάλι, έπεσε από κερκίδες σε Κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη Φωτογραφία αρχείου
20 Νοέ. 2025 10:40
Pelop News

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στη Θεσσαλονική μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο κεφάλι, 3χρονος μετά από πτώση από κερκίδες   του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης 18/11/2025, όταν -σύμφωνα με την αστυνομία- το αγοράκι ξέφυγε από την προσοχή του κηδεμόνα του, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 2,5 μέτρων.

Διακομίστηκε με τραύμα στο κεφάλι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στην Παιδοχειρουργική Κλινική.

