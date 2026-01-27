Τραυματισμός εργατών από «έκρηξη» αγωγού νερού στη Θεσσαλονίκη ΒΙΝΤΕΟ

«Εκρηξη» αγωγού νερού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εκτίναξε εργάτες.

Τραυματισμός εργατών από «έκρηξη» αγωγού νερού στη Θεσσαλονίκη ΒΙΝΤΕΟ
27 Ιαν. 2026 8:36
Pelop News

Σε βίντεο καταγράφηκε το ατύχημα με τραυματισμό εργατών, στη Θεσσαλονίκη, μετά από «έκρηξη» αγωγού νερού, σε εργοτάξιο στη διασταύρωση των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος στη Θεσσαλονίκη.

Σε αυτό διακρίνεται πίδακας νερού να αναβλύζει με  ορμή, ενώ  μάνικα που κινείται ανεξέλεγκτα λόγω της πίεσης χτυπά με δύναμη έναν εργαζόμενο.

 

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους υπόλοιπους εργάτες να τρέχουν προς το μέρος των συναδέλφων τους για να βοηθήσουν.

Συνολικά, τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με τους τρεις εξ αυτών να φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης νέου αγωγού.

