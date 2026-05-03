Τραυματίστηκε από πατίνι στην Κυπαρισσία, θα εγχειριστεί στην Πάτρα

Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό 11χρονου σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία της Κυπαρισσίας, την ώρα που το παιδί έπαιζε στην πλατεία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε γονέας στο gargalianoionline, άλλο παιδί που κινούνταν με πατίνι έπεσε πάνω στον 11χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο της Πάτρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του γονέα, ο 11χρονος αναμένεται να υποβληθεί αύριο σε χειρουργική επέμβαση.

