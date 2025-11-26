Τραβούν χειρόφρενο και τα ταξί της Πάτρας – Πότε θα απεργήσουν

Τα αιτήματα των οδηγών είναι πολυεπίπεδα και συνδέονται τόσο με την οικονομική βιωσιμότητα του επαγγέλματος όσο και με τον δίκαιο ανταγωνισμό στην αγορά μεταφορών.

Τραβούν χειρόφρενο και τα ταξί της Πάτρας - Πότε θα απεργήσουν
26 Νοέ. 2025 18:00
Pelop News

Χειρόφρενο ετοιμάζονται να τραβήξουν τα ταξί της Πάτρας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, στο πλαίσιο της πανελλαδικής 48ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ). Η κινητοποίηση αναμένεται να είναι καθολική, με τους αυτοκινητιστές της Αχαΐας να δηλώνουν αποφασισμένοι να απέχουν πλήρως από κάθε μετακίνηση, στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση για τα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΟΕΙΑΤΑ, τα αιτήματα των οδηγών είναι πολυεπίπεδα και συνδέονται τόσο με την οικονομική βιωσιμότητα του επαγγέλματος όσο και με τον δίκαιο ανταγωνισμό στην αγορά μεταφορών. Κεντρικό ζήτημα αποτελεί η κυβερνητική πρόταση για την υποχρεωτική μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση από την 1η Ιανουαρίου 2026 -αρχικά για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η Ομοσπονδία ζητά παράταση εφαρμογής του μέτρου έως το 2035, υποστηρίζοντας ότι ο κλάδος δεν μπορεί να σηκώσει το οικονομικό βάρος της άμεσης μετάβασης, χωρίς γενναία κίνητρα και ουσιαστική στήριξη από το κράτος. Οπως επισημαίνεται, οι επαγγελματίες οδηγοί έχουν ήδη «φτάσει στα όριά τους».

Παράλληλα, έντονη είναι η ανησυχία για τον αθέμιτο ανταγωνισμό που, σύμφωνα με τους αυτοκινητιστές, προκαλείται από εφαρμογές πολυεθνικών εταιρειών, αλλά και από τη συνεχή αύξηση επιβατικών ΙΧ που εκτελούν μεταφορικό έργο. Η ΠΟΕΙΑΤΑ ζητά άμεσους ελέγχους και σαφές θεσμικό πλαίσιο για να προστατευτεί ο παραδοσιακός κλάδος ταξί, ο οποίος βλέπει το έργο του να συρρικνώνεται.

Στα οικονομικά αιτήματα περιλαμβάνεται η αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος σε όλη την επικράτεια, καθώς, όπως υποστηρίζουν οι οδηγοί, οι σημερινές χρεώσεις δεν ανταποκρίνονται στο λειτουργικό κόστος. Επιπλέον, ζητούν δίκαιη φορολογική μεταχείριση, αναπροσαρμογή του τιμολογίου και επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας. Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης λόγος για την ανάγκη ολοκλήρωσης του ερανιστικού σχεδίου, το οποίο παραμένει γεμάτο εκκρεμότητες.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Αυτοκινητιστών Ταξί Αχαΐας και αντιπρόεδρος της ΠΟΕΙΑΤΑ, Γιώργος Σίδερης, δήλωσε στην «Π» ότι η απεργία στην Πάτρα θα είναι απόλυτη, χωρίς κανένα ταξί να βγαίνει στους δρόμους το διήμερο 2 και 3 Δεκεμβρίου. Οπως τόνισε, «ο κλάδος δεν αντέχει άλλες επιβαρύνσεις» και η αντίδραση αποτελεί μονόδρομο. Η ΠΟΕΙΑΤΑ ξεκαθαρίζει πως εάν δεν δοθούν άμεσα απαντήσεις από την κυβέρνηση, «ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

