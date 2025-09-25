Τρεις αθλήτριες της ΝΕΠ κλήθηκαν για προπονήσεις με την Εθνική

Από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Γιώργο Ντόσκα (συνεργάτης του η Χρύσα Χατζέλη) κλήθηκαν οι παρακάτω 19 αθλήτριες υδατοσφαίρισης Γυναικείων ηλικιακών κατηγοριών, ώστε να παρουσιαστούν στο κολυμβητήριο του ΕΑΚΝ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ», για προπονήσεις-φιλικές αναμετρήσεις, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:30.

Ανάμεσα τους είναι και τρεις αθλήτριες από την Πάτρα και τη ΝΕΠ, την Κοντάκου Ανδριάνα, την Λαμπάτου Γεωργία και την Τσίγκα Ειρήνη.

