Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για επίθεση σε συνομήλικους στην Πάτρα
Το περιστατικό συνέβη, κοντά στο κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πατρών Κλάους.
Στη σύλληψη τριών ανηλίκων στην Πάτρα, προχώρησαν οι αστυνομικοί οι οποίοι επιτέθηκαν προκαλώντας σωματικές βλάβες σε δυο επίσης ανηλίκους.
Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης 6/01/2026, κοντά στο κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πατρών Κλάους, με θύτες και θύματα αλλοδαπούς.
Τα δυο θύματα κατά πληροφορίες ένας Αιγύπτιος και ένας Αλγερινός, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
