Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για επίθεση σε συνομήλικους στην Πάτρα

Στη σύλληψη τριών ανηλίκων στην Πάτρα, προχώρησαν οι αστυνομικοί οι οποίοι επιτέθηκαν προκαλώντας σωματικές βλάβες σε δυο επίσης ανηλίκους.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης 6/01/2026, κοντά στο κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πατρών Κλάους, με θύτες και θύματα αλλοδαπούς.

Τα δυο θύματα κατά πληροφορίες ένας Αιγύπτιος και ένας Αλγερινός, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



