Τρελαίνει κόσμο η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, με Άλεν τρομερή νίκη στο Μετς

Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου δείχνει έτοιμη για πολύ μεγάλα πράγματα! Με καλάθι σχεδόν στην εκπνοή του εκπληκτικού Ράιαν Άλεν νίκησε 86-85 στο Μετς στο Παγκράτι σε παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της National League 1.

Απίθανη η εμφάνιση και του Χρήστου Καφέζα, αλλά του… έκλεψε τη δόξα ο Άλεν. Πλέον η Ένωση όχι απλώς αγκαλιάζει τα play-offs, αλλά κρατά στα χέρια της τη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο και δικαιούται να ονειρεύεται.

Tα δεκάλεπτα: 19-22, 34-40 (ημιχ.), 60-66, 85-86.

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ (Οικονομόπουλος): Τσολακάκης, Ντότση, Σίσιτς 15 (3), Ζητουνιάτης, Στογιάνοβιτς 6 (1), Μαυρογιάννης 12 (2), Ζαρίφης 2, Πρόφκα 7 (1), Σούλι, Eζέτζα 2, Καραχάλιος 22 (4), Λαμπρόπουλος 19 (1).

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 3 (1), Μπαζίνας 3, Νεόφυτος 3 (1), Καφέζας 23 (5), Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης 4, Φραντζής 3 (1), Allen 33 (5), Καρατζάς, Κογιώνης 8, Αδαμόπουλος 6, Γκάτζιος.

