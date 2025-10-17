Τρένο: «Μπαλώματα» ανάγκης στον Αγιο Βασίλειο – Έριξαν πίσσα ικανοποιώντας αίτημα των κατοίκων

Λύση ανάγκης στον Αγιο Βασίλειο από την ΕΡΓΟΣΕ, για να μην «πνίγεται» στις λάσπες και στη σκόνη, όσο η σιδηροδρομική γραμμή θα περιμένει επ’ αόριστον…

17 Οκτ. 2025 15:00
Χρόνια και χρόνια έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησε η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής που διασχίζει τις περιοχές του Ψαθοπύργου, των Αραχωβιτίκων, του Αγίου Βασιλείου, του Ακταίου και του Ρίου, αλλά φαίνεται πως η ολοκλήρωση των έργων δεν είναι ακόμα ορατή στον ορίζοντα καθώς η εικόνα στο πεδίο παραμένει αποκαρδιωτική για τους κατοίκους, οι οποίοι βλέπουν το έργο να προχωρά με ρυθμούς χελώνας.

Χθες, συνεργεία της κοινοπραξίας ΤΕΡΝΑ/ΜΕΤΚΑ εμφανίστηκαν στον Αγιο Βασίλειο, όπου προχώρησαν σε ασφαλτόστρωση στο κέντρο του χωριού, στο σημείο όπου είχαν εκτελεστεί εδώ και χρόνια χωματουργικές εργασίες για τη διέλευση της γραμμής.

Οι περίοικοι εξέφρασαν ικανοποίηση, καθώς το πρόβλημα της σκόνης και της λάσπης που ταλαιπωρούσε την περιοχή θα περιοριστεί προσωρινά. Ωστόσο, η παρέμβαση αυτή θεωρείται από πολλούς ένδειξη παράτασης της εκκρεμότητας για το τμήμα Αραχωβίτικα – Ρίο, καθώς η ασφαλτόστρωση υποδηλώνει απουσία άμεσης προοπτικής κατασκευαστικής συνέχειας.

Το έργο έχει ανατεθεί στο ανάδοχο σχήμα Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, με προϋπολογισμό 141 εκατομμύρια ευρώ και κύριο του έργου την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. Η σύμβαση υπεγράφη στις 22 Νοεμβρίου 2022, με διάρκεια 36 μήνες, και αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης στο τέλος του 2025. Πλέον, όμως, είναι σαφές πως ο στόχος αυτός δεν πρόκειται να επιτευχθεί, χωρίς να υπάρχει νέο επίσημο χρονοδιάγραμμα.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 28,8 χιλιομέτρων διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, τέσσερις νέες στάσεις (Ροδοδάφνη, Σελιανίτικα, Καμάρες, Αγιος Βασίλειος) και τρεις νέους σταθμούς (Ψαθόπυργος, Αραχωβίτικα, Ρίο). Επίσης, προβλέπει εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης, τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης ETCS, καθώς και πλήρεις Η/Μ εγκαταστάσεις στη σήραγγα Παναγοπούλας.

Η καθυστέρηση στο κρίσιμο τμήμα Αραχωβίτικα – Ρίο αποδίδεται στις δικαστικές εμπλοκές που ακολούθησαν τη διάλυση της εργολαβίας της GD Infrastrutture (όμιλος Εμφιετζόγλου). Μετά την οριστική απεμπλοκή, ο στόχος είναι τα συνεργεία να μετακινηθούν προς την περιοχή μέσα στο 2025, ώστε μέχρι το 2026 να παραδοθεί η γραμμή έως το Ρίο.

Χθες, συνεργείο έριξε άσφαλτο σε περίπου 100 μέτρα, σε ένα σημείο στο κέντρο του Αγίου Βασιλείου που εδώ και χρόνια θυμίζει παρατημένο εργοτάξιο

Επόμενο στάδιο θα αποτελέσει η ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο, για την οποία υπάρχουν εξασφαλισμένοι πόροι, ενώ άγνωστο παραμένει το ποια θα είναι η τελική λύση για το τμήμα Ρίο – Πάτρα, που θα συνδέσει τη γραμμή με το νέο νότιο λιμάνι. Θυμίζουμε πως πρόσφατα από την Πάτρα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι θα επιστρέψει στην πόλη για να διαβουλευθεί με τον Δήμο και την Περιφέρεια ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή για την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού έργου, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρνηθεί δύο φορές τη χρηματοδότησης της πλήρους υπογειοποίησης.

Για την ώρα, ωστόσο, οι κάτοικοι των προαστίων βλέπουν κυρίως… ασφαλτοστρώσεις αντί για ράγες, με την ελπίδα ότι το τρένο θα φτάσει κάποτε στην Πάτρα όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στις ράγες.
