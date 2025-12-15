«Τρένο» οι γυναίκες της Παναχαϊκής, νίκησαν και στη Κυπαρισσία

Πορεία «τρένο» πραγματοποίει για την γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία νίκησε και χθες εκτός έδρας με 3-0 (25-18, 25-17, 25-15) σετ, τον Δίωνα Κυπαρισσίας, για την 9η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και παράμεινε αήττητη και στη κορυφή της βαθμολογίας.

Η Πατρινή ομάδα δεν δυσκολεύτηκε σε κανένα σημείο του αγώνα, επέβαλε τον ρυθμό της, ήταν καλύτερη σε όλους τους τομείς και έφτασε στη νίκη.

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ (Αγγελόπουλος):Ηλιοπούλου, Ματάλα, Αρβανιτόπουλου, Καραμούντζου, Μότση, Κατσιμίγα, λίμπερο η Χρυσανθακόπουλου (Τσακούμη, Σπυρόπουλου).

