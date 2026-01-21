Τρία ακόμη «δελφίνια» της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων

Οι κλήσεις αθλητών και αθλητριών της ΝΕΠ στις «μικρές» Εθνικές μας ομάδες συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Σειρά αυτήν τη φορά πήραν η Λυδία Πολίτη, η Μάρθα Πλιάκα και η Ελένη Τσίγκα, οι οποίες κλήθηκαν να δώσουν «παρών» το Σάββατο στις προπονήσεις-αξιολογήσεις του κλιμακίου της Εθνικής μας ομάδας πόλο Κορασίδων στο κολυμβητήριο του Αγίου Κοσμά. Πολλά συγχαρητήρια στα «δελφίνια» μας, ενώ έπεται και συνέχεια…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



