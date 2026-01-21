Τρία ακόμη «δελφίνια» της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων
Στην Εθνική μας ομάδα πόλο Κορασίδων κλήθηκαν να δώσουν «παρών» οι τρεις πολίστριες της ΝΕΠ Λυδία Πολίτη, Μάρθα Πλιάκα και Ελένη Τσίγκα.
Οι κλήσεις αθλητών και αθλητριών της ΝΕΠ στις «μικρές» Εθνικές μας ομάδες συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Σειρά αυτήν τη φορά πήραν η Λυδία Πολίτη, η Μάρθα Πλιάκα και η Ελένη Τσίγκα, οι οποίες κλήθηκαν να δώσουν «παρών» το Σάββατο στις προπονήσεις-αξιολογήσεις του κλιμακίου της Εθνικής μας ομάδας πόλο Κορασίδων στο κολυμβητήριο του Αγίου Κοσμά. Πολλά συγχαρητήρια στα «δελφίνια» μας, ενώ έπεται και συνέχεια…
