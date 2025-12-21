Τρία χρόνια ζωής για τον Peloponnisos FM 103,9: Ράδιο, ράδιο αγάπη μου!

«Τρία χρόνια πριν η ιστορική ”Πελοπόννησος” αποφάσισε να επανέλθει στα ερτζιανά! Με το κύρος, την αξιοπιστία του μεγάλου ενημερωτικού Ομίλου, την ευθύνη της ιστορικής της διαδρομής, αλλά και με τη φρεσκάδα των στελεχών της. Ηταν ένα μεγάλο στοίχημα, σε μια εποχή που τα ραδιόφωνα τείνουν να αντικατασταθούν από εφαρμογές αλγόριθμων, να επιχειρείς να τροχοδρομήσεις και πάλι σε ράγες αξιοπιστίας κι ενημέρωσης, με ανθρώπινο τόνο και προσωπική πινελιά. Είναι ένα κερδισμένο στοίχημα κι ένα θετικό προηγούμενο για όλους. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας ”Πελοπόννησος” συμβάλλει καθοριστικά στην ενημέρωση και συζήτηση των θεμάτων του τόπου μας, αποτελώντας ένα έγκυρο βήμα διαλόγου. Εύχομαι σε κάθε συντελεστή του ραδιοφώνου και της εφημερίδας να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία, υπό την καθοδήγηση της ”ψυχής” του Ομίλου Θόδωρου Λουλούδη».