Τρία χρόνια ζωής για τον Peloponnisos FM 103,9: Ράδιο, ράδιο αγάπη μου!
«Βροχή» ευχών για τα γενέθλια του Peloponnisos FM 103,9
«Τρία χρόνια πριν η ιστορική ”Πελοπόννησος” αποφάσισε να επανέλθει στα ερτζιανά! Με το κύρος, την αξιοπιστία του μεγάλου ενημερωτικού Ομίλου, την ευθύνη της ιστορικής της διαδρομής, αλλά και με τη φρεσκάδα των στελεχών της. Ηταν ένα μεγάλο στοίχημα, σε μια εποχή που τα ραδιόφωνα τείνουν να αντικατασταθούν από εφαρμογές αλγόριθμων, να επιχειρείς να τροχοδρομήσεις και πάλι σε ράγες αξιοπιστίας κι ενημέρωσης, με ανθρώπινο τόνο και προσωπική πινελιά. Είναι ένα κερδισμένο στοίχημα κι ένα θετικό προηγούμενο για όλους. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας ”Πελοπόννησος” συμβάλλει καθοριστικά στην ενημέρωση και συζήτηση των θεμάτων του τόπου μας, αποτελώντας ένα έγκυρο βήμα διαλόγου. Εύχομαι σε κάθε συντελεστή του ραδιοφώνου και της εφημερίδας να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία, υπό την καθοδήγηση της ”ψυχής” του Ομίλου Θόδωρου Λουλούδη».
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: «Φωνή σύνθεσης»
«Είναι ένα ζωντανό ευχάριστο ραδιόφωνο με αντικειμενικούς δημοσιογράφους και σοβαρότητα. Εύχομαι να συνεχίσει να αποτελεί φωνή σύνθεσης απόψεων, ενημερώνοντας σωστά το κοινό κι ενισχύοντας την πρόοδο της περιοχής μας»
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: «Μεγάλη αποδοχή»
«Είστε ένας ραδιοφωνικός σταθμός, ο οποίος προβάλλει πολλά ενδιαφέροντα θέματα και κάνει εκπομπές κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, αθλητικές και θρησκευτικές, με μεγάλη αποδοχή από τους ακροατές. Ολο αυτό οφείλεται και στη διεύθυνση του σταθμού και στους καλούς παραγωγούς που διαθέτετε. Σας ακούω κι εγώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες. Επ’ ευκαιρία να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα και να βάλουμε τον Χριστό μας στη ζωή μας, ο οποίος γεννήθηκε με σκοπό να θεώσει την ανθρώπινη φύση».
ΑΝΙΤΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ: «Κάλυψε κενό»
«Ο Peloponnisos FM 103,9 κάλυψε ένα κενό που υπήρχε. Βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και φυσικά είναι ένα ραδιόφωνο υποστηρικτικό στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας».
ΝΙΚΟΣ ΜΟΙΡΑΛΗΣ: «Το επιστέγασμα»
«Η αντικειμενική ενημέρωση, πλέον, είναι ζητούμενο στη δημόσια σφαίρα της χώρας μας. Η εφημερίδα ”Πελοπόννησος” διατηρώντας την ιδιοσυγκρασία της, πετυχαίνει να καλύπτει όλες τις πτυχές της καθημερινότητας και να δίνει βήμα σε όλο το πολιτικό και κοινωνικό φάσμα της περιοχής μας. Η δημιουργία του ραδιοφωνικού σταθμού Peloponnisos Fm 10,39 ήταν το επιστέγασμα όλης αυτής της πορείας. Οι ζωντανές συζητήσεις με τους καλεσμένους σε καθημερινό επίπεδο δίνει μια πλεονάζουσα διαδραστικότητα σε όλο τον δημοσιογραφικό Ομιλο. Χρόνια πολλά για τα τρία όμορφα χρόνια στο ραδιόφωνο κι ευχές για πολλές ακόμη δημιουργικές και παρεμβατικές εκπομπές που θα κρατάνε του ακροατές καθηλωμένους στο ραδιόφωνό τους».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: «Πάντα επιτυχίες»
«Τρία χρόνια ζωής του Peloponnisos FM 103,9, τρία χρόνια με επιτυχίες που εύχομαι ολόψυχα να συνεχιστούν. Πάντα το Πανεπιστήμιο βρίσκει φιλοξενία στις απόψεις του και σας ευχαριστούμε για όλα».
