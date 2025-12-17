Τριάδα της ΝΕΠ στην προεθνική πόλο Κορασίδων Κ16

Οι διακρίσεις της ΝΕΠ συνεχίζονται. Αυτήν τη φορά ο λόγος για την τριπλή κλήση στο καμπ για την Εθνική μας ομάδας πόλο Κορασίδων Κ16 που θα φιλοξενηθεί στο κολυμβητήριο του Αγίου Κοσμά από την Κυριακή 21/12 και για ενα τριήμερο. Συγκεκριμένα κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Ανδρομάχη Αγγελοπούλου, Ανδριάνα Κοντάκου και Θάλεια Κοτσάμπαση, τρία νέα και ταλαντούχα κορίτσια, τα οποία επιβραβεύθηκαν για τη σκληρή τους δουλειά στις προπονήσεις. Πολλά συγχαρητήρια!

