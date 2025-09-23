Τριάντα και ακόμα στο πατρικό: Στην κορυφή η Ελλάδα στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Στα 30,7 έτη εγκαταλείπουν κατά μέσο όρο το πατρικό τους οι νέοι στην Ελλάδα, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες ηλικίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Η εικόνα αυτή συνοδεύεται από ένα ακόμα πιο ανησυχητικό στοιχείο: το 30,3% των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών δαπανά τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση. Το ποσοστό αυτό είναι υπερτριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που βρίσκεται στο 9,7%.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η μέση ηλικία αποχώρησης από το πατρικό το 2024 ήταν τα 26,2 έτη, ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με το 2023 (26,3 έτη). Από το 2002 μέχρι σήμερα, η μέση ηλικία κυμαίνεται σχετικά σταθερά, με χαμηλότερη τα 26,1 έτη το 2019 και υψηλότερη τα 26,8 έτη το 2006.

Οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τους νέους να φεύγουν από το πατρικό σε ηλικία άνω των 30 ετών είναι η Κροατία (31,3), η Σλοβακία (30,9), η Ελλάδα (30,7), η Ιταλία (30,1) και η Ισπανία (30). Αντίθετα, οι χαμηλότερες ηλικίες αποχώρησης καταγράφηκαν στη Φινλανδία (21,4), τη Δανία (21,7) και τη Σουηδία (21,9), όπου η στέγαση είναι πιο προσιτή και η οικονομική ανεξαρτησία των νέων επιτυγχάνεται νωρίτερα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



