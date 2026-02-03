Τριάντα νεκροί από τις σφοδρές χιονοπτώσεις στην Ιαπωνία

Ισχυρές χιονοπτώσεις από τα τέλη Ιανουαρίου έχουν προκαλέσει τον θάνατο 30 ανθρώπων στην Ιαπωνία.

Τριάντα νεκροί από τις σφοδρές χιονοπτώσεις στην Ιαπωνία
03 Φεβ. 2026 8:18
Pelop News

Τριάντα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ιαπωνία εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων των τελευταίων δύο εβδομάδων, όπως ανακοίνωσε η ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών (Fire and Disaster Management Agency).

Οι σφοδρές χιονοπτώσεις, που προκλήθηκαν από την εισβολή ισχυρών ψυχρών αέριων μαζών κατά μήκος των ακτών της Θάλασσας της Ιαπωνίας, έχουν πλήξει ιδιαίτερα τη βόρεια και βορειοδυτική χώρα, με ποσότητες χιονιού που σε ορισμένες περιοχές ξεπερνούν κατά πολύ τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή.

Από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν 30 θάνατοι που συνδέονται άμεσα με τις χιονοπτώσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 91χρονης γυναίκας, της Κίνα Τζιν, στην νομαρχία Αομόρι: το πτώμα της εντοπίστηκε θαμμένο κάτω από περίπου τρία μέτρα χιονιού μπροστά από το σπίτι της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οροφή του σπιτιού κατέρρευσε υπό το βάρος του χιονιού και η ηλικιωμένη υπέκυψε σε ασφυξία. Δίπλα της βρέθηκε φτυάρι, γεγονός που υποδηλώνει ότι προσπαθούσε να απομακρύνει το χιόνι.

Η νομαρχία Αομόρι πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή, με συσσωρευμένο χιόνι που σε απομονωμένες περιοχές φτάνει τα 4,5 μέτρα. Στην πρωτεύουσα του νομού έχουν σχηματιστεί τείχη χιονιού ύψους έως και 1,83 μέτρων.

Ο νομάρχης Σοϊτσιρό Μιγιασίτα δήλωσε ότι το υπάρχον προσωπικό εκχιονισμού δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και ζήτησε τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Στρατιωτικά συνεργεία έχουν ήδη αναπτυχθεί και βοηθούν κυρίως στον εκχιονισμό σπιτιών ηλικιωμένων κατοίκων και σε κρίσιμες οδούς.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι συγκάλεσε χθες έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και ζήτησε από όλους τους αρμόδιους υπουργούς να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία της ζωής των πολιτών.

Ο νομάρχης Αομόρι προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος παραμένει πολύ υψηλός, ιδιαίτερα από πτώσεις μεγάλων ποσοτήτων χιονιού από στέγες και από κατάρρευση κτιρίων υπό το βάρος του χιονιού.

