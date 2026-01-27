Τρίκαλα: Απεργία και συγκέντρωση από το Εργατικό Κέντρο για τα θύματα στη «Βιολάντα»

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας για σήμερα, Τρίτη, με συγκέντρωση στις 11 πμ. στην πλ. Ρήγα Φεραίου, στην πόλη των Τρικάλων.

Οι κινητοποιήσεις γίνονται, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «για να καταδικάσουν και να καταγγείλουν το εργοδοτικό έγκλημα με 5 νεκρές εργαζόμενες στη βιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Δυστυχώς οι μόνιμες παρεμβάσεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στην συγκεκριμένη επιχείρηση, δεν εισακούονται γιατί προφανώς η εργοδοσία το αντιμετωπίζει ως κόστος, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο κατάλογος των νεκρών και σακατεμένων εργατών στην προσπάθεια τους να βγάλουν το μεροκάματο. Όλοι οι εργάτες, όλος ο λαός να συμμετέχει στην ΑΠΕΡΓΙΑ και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του εγκλήματος να αποδοθούν ευθύνες και να δοθεί το μήνυμα σε εργοδοσία και κυβέρνηση ότι πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Να μην αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι αλλά ως άνθρωποι και εργαζόμενοι με δικαιώματα με πρώτο αυτό “Να γυρίζουν στο σπίτι τους ζωντανοί και ακέραιοι”».

