Τριπλή πατρινή διάκριση στο Κύπελλο Ελλάδας

Έντονο ήταν το πατρινό «χρώμα» στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο βόλεϊ που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός ο οποίος επικράτησε του Φλοίσβου, στον αγώνα που έγινε στη Λάρισα.

Το λέμε αυτό γιατί στον φιναλίστ Φλοίσβο συμμετέχουν τρεις πατρινοί, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Κανελλόπουλος και ο Μίλτος Τσαρκάτογλου, όλοι τους παίκτες που ξεκίνησαν το βόλεϊ στις ακαδημίες της ΕΑΠ, όταν η τελευταία είχε αναδείξει πολλούς παίκτες.

Βέβαια, μπορεί οι τρεις πατρινοί παίκτες να μην πήραν την κούπα, όμως παραμένουν σε υψηλό επίπεδο και σε μια ομάδα που διεκδικεί τίτλους.

