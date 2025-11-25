Τρίτη σερί νίκη ο Αίολος Αγυιάς – Δηλώσεις Σκέντζου

Ο Αίολος Αγυιάς συνεχίζει να εντυπωσιάζει στις τελευταίες αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑ-Η, καθώς τη Δευτέρα 24/11 νίκησε και τον Διαγόρα Βραχνεϊκων εκτός έδρας με σκορ 86-73 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

«Κάναμε μία πολύ σημαντική νίκη. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα, παίξαμε όπως θέλουμε να παίζουμε», δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε: «Εχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι με αυτήν τη λογική. Συγχαρητήρια στους παίκτες για την προσπάθεια»

Διαιτητές: Καρπάνος-Θεοδοσόπουλος-Μπακόπουλος. Τα 10λεπτα: 19-26, 13-23, 19-23, 22-14.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ (Σουλιντζής): Κονδύλης 12 (1), Ι. Σπυριδωνίδης 8, Ιερ. Σπυριδωνίδης 7, Αργυρόπουλος 2, Χελιώτης 17 (2), Κουτσούκος 19 (3), Δ. Λιόλιος, Μπαλτιμάς, Πατικόπουλος 8 (2), Κασπίρης.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 17 (3), Σπύρου 10 (2), Νάτσκος 3, Φούντας 8, Λαγογιάννης 16 (3), Στόλλας 7 (1), Πίκιος 18 (5), Τσούνας 7, Σταυρόπουλος, Σκλάβος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



