Τροχαία Αττικής: Επτά συλλήψεις οδηγών και 218 παραβάσεις για αλκοόλ σε ελέγχους

Επτά συλλήψεις οδηγών που είχαν καταναλώσει αλκοόλ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο στοχευμένης εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας στην Αττική από το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου μέχρι και το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρίου.

Σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής στο πλαίσιο των ελέγχων διενεργήθηκαν 32.209 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, από τους οποίους βεβαιώθηκαν 218 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν 7 οδηγοί, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/1 εκ. αέρα, τιμή που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 19 Μαρτίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 23 Μαρτίου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

