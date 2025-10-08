Τροχαίο δυστύχημα με μια νεκρή στο Μενίδι

Ενα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο με θύμα αυτή τη φορά 46χρονη οδηγό αυτοκινήτου, στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 46χρονη έχασε τη ζωή της, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο, το βράδυ της Τρίτης 7/10/2025

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Πάρνηθος στο Μενίδι, ενώ οι συνθήκες είναι υπό διερεύνηση από την Τροχαία Αττικής, που συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά είχε ήδη χάσει τη ζωή της.

