Τροχαίο δυστύχημα με μια νεκρή στο Μενίδι
Γυναίκα 46 ετών οδηγός αυτοκινήτου το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου, στο Μενίδι.
Ενα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο με θύμα αυτή τη φορά 46χρονη οδηγό αυτοκινήτου, στο Μενίδι.
Σύμφωνα με πληροφορίες η 46χρονη έχασε τη ζωή της, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο, το βράδυ της Τρίτης 7/10/2025
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Πάρνηθος στο Μενίδι, ενώ οι συνθήκες είναι υπό διερεύνηση από την Τροχαία Αττικής, που συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας.
Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά είχε ήδη χάσει τη ζωή της.
