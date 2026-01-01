Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πάτρα ανήμερα Πρωτοχρονιάς

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή της οδού Βορείου Ηπείρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ζευγάρι, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να εκτιναχθούν στο οδόστρωμα. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το μηχανάκι εκσφενδονίστηκε πάνω στο πεζοδρόμιο, αφού προηγουμένως προσέκρουσε σε άλλο σταθμευμένο δίκυκλο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα και τη γυναίκα στο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών, η οποία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

