Τροχαίο με 16χρονο νεκρό στην «111», εκτός πορείας ΙΧ ΝΕΟΤΕΡΑ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε οδηγός αυτοκινήτου, που εξετράπη της πορείας του σήμερα τα ξημερώματα Δευτέρα 19/01/2026, στην Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως «111», στο ύψος του Πρέβεδου, στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στις 3 τα ξημερώματα τόαν δύο οχήματα φέρεται να βρέθηκαν σε τροχιά σύγκρουσης, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι. Ο οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως.

Ειδικότερα, 16χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ανήλικου οδηγού.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται

προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του

τροχαίου δυστυχήματος.

