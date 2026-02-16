Τροχαίο με τραυματίες πατέρα και 7χρονο στην Κατούνα Ξηρόμερου

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

16 Φεβ. 2026 18:47
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Κατούνα Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 53χρονου πατέρα και του 7χρονου γιου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του στο ύψος του Γυμνασίου Κατούνας, προσέκρουσε στα κάγκελα του σχολείου και κατέληξε στο προαύλιο.

Πατέρας και γιος διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί έφερε κάταγμα στο πόδι και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για περαιτέρω αντιμετώπιση.

