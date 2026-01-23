Τροχαίο-σοκ στον Βύρωνα: ΙΧ ντελαπάρισε – Εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Κύπρου στον Βύρωνα, όταν αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ντελαπάρισε, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του άνδρα με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μαρτυρίες για την ταχύτητα

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι λίγο πριν το ατύχημα ο οδηγός πατούσε συνεχώς γκάζι, γεγονός που ενδεχομένως συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.





