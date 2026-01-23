Τροχαίο-σοκ στον Βύρωνα: ΙΧ ντελαπάρισε – Εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στον Βύρωνα, με όχημα να ανατρέπεται στη λεωφόρο Κύπρου και τον οδηγό να εγκλωβίζεται, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

23 Ιαν. 2026 13:29
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Κύπρου στον Βύρωνα, όταν αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ντελαπάρισε, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του άνδρα με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μαρτυρίες για την ταχύτητα

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι λίγο πριν το ατύχημα ο οδηγός πατούσε συνεχώς γκάζι, γεγονός που ενδεχομένως συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
