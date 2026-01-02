Τροχαίο στην παλιά εθνική Πατρών – Πύργου στον Άνω Αλισσό – Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στην παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Άνω Αλισσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και κατέληξε πάνω σε κολώνα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ ο οδηγός δεν εγκλωβίστηκε στο όχημα και είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

