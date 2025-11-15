Τροχαίο στο Βελεστίνο: Εκτροπή τουριστικού λεωφορείου με 30 επιβάτες – Δέκα τραυματίες ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου 2025, στο 13ο χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Βόλου – Λάρισας, κοντά στο κέντρο «Μέγαρο», όταν μικρό τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε 30 επιβάτες βγήκε εκτός πορείας κάτω από συνθήκες που ερευνά η Αστυνομία.

Από την εκτροπή του οχήματος τραυματίστηκαν δέκα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματισμοί φαίνεται να είναι ελαφροί, ενώ το λεωφορείο υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

