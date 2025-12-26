Τροχαίο-τραγωδία στο Λάππα Αχαΐας: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες – Δύο σε σοβαρή κατάσταση

Τραγωδία σημειώθηκε χθες τη νύχτα στο Λάππα Δυτικής Αχαΐας, όπου σοβαρό τροχαίο δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τριών ακόμη, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το δυστύχημα συνέβη στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών στο Λάππα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δύο οχήματα που κινούνταν στην περιοχή συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία.

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε ζευγάρι από το Λάππα, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση από Πάτρα προς Πύργο. Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα, ενώ ένας εκ των επιβαινόντων υπέκυψε στα τραύματά του.

Σοβαρά τραυματισμένος φέρεται να είναι ο οδηγός του ενός οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Βαριά τραυματισμένοι είναι και ο οδηγός καθώς και ο συνοδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, οι οποίοι επίσης διακομίστηκαν στο ίδιο υγειονομικό κέντρο. Η συνοδηγός του ενός τραυματία, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είναι καλά στην υγεία της.

Μικροεπεισόδια μετά το δυστύχημα

Ένταση επικράτησε στο σημείο του τροχαίου, καθώς σημειώθηκαν μικροεπεισόδια όταν συγγενείς τραυματιών επιτέθηκαν λεκτικά και σωματικά σε πυροσβέστες και αστυνομικούς για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκλήθηκαν μικροφθορές σε υπηρεσιακά οχήματα, ενώ στο σημείο κλήθηκε και δύναμη της ΟΠΚΕ για την αποκατάσταση της τάξης.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

