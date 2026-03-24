Τρομερός Παναθηναϊκός με 100άρα στο Σαράγεβο και μαγικούς Ναν, Όσμαν και Χέιζ-Ντέιβις

Την 3η συνεχόμενη νίκη του στην EuroLeague πέτυχε ο Παναθηναϊκός, που κέρδισε με 107-104 την Dubai BC στο Σαράγεβο για την 33η αγωνιστική. Οι πράσινοι βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και με 12 πόντους (41-29) λίγο μετά τα μέσα της δεύτερης περιόδου, αλλά έκαναν εκπληκτική δουλειά από εκείνο το σημείο και έπειτα για να πάρουν ένα σπουδαίο διπλό και να κάνουν το 2/2 κόντρα στην ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβηκε έτσι στο 19-14 (11-6 εντός και 8-8 εκτός έδρας), ενώ το σύνολο του Γιούριτσα Γκόλεματς υποχώρησε στο 17-16 (12-4 εντός και 5-12 εκτός έδρας).

O MVP

Ο Τζέντι Όσμαν ήταν εκείνος που κράτησε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μέρος, έχοντας 14 πόντους και έκλεισε το ματς ως ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 23, αλλά ο Κέντρικ Ναν του έκλεψε τη δόξα στο φινάλε. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ φορτώθηκε νωρίς με φάουλ και είχε 3 πόντους σε 6’21” στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο όμως πήρε φωτιά και έβαλε άλλους 18 σε 14’20” που αγωνίστηκε. Εξαιρετικός και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέβις που είχε άλλους 22 πόντους σε 30’09”.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Ο Κέντρικ Ναν είχε 3 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο αλλά και 3 φάουλ στα πρώτα 6’21” του ματς, ενώ ο Τζάναν Μούσα έκλεισε την περίοδο με 13 πόντους. Στο φινάλε του πρώτου μέρους η Dubai BC είχε 6/8 τρίποντα (75%) και 10 ασίστ για 6 λάθη. Ο Παναθηναϊκός μετρούσε 4/9 τρίποντα (44.4%) και 11 ασίστ για 5 λάθη.

Τελικά η Dubai BC έκλεισε το ματς με 13/22 τρίποντα (59.1%) και ο Παναθηναϊκός με 14/23 (60.9%) σε μια πραγματική επιθετική παράσταση. 7-4 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 8-11 οι πόντοι από λάθη αντιπάλου και 9-14 οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Λεσόρ. Ο περσινός MVP έβαλε τους πρώτους τρεις πόντους της ομάδας του, έπειτα από τη βολή του “Τ” που δόθηκε στον Άντερσον κι ένα καλάθι. Μέχρι το 5’20” είχε μοιράσει και τέσσερις ασίστ για να διαμορφωθεί το 11-15, αλλά στο 6’20” είχε φορτωθεί με τρία φάουλ, με συνέπεια να αφήσει τη θέση του στον Σλούκα. Ο Μούσα ήταν εκείνος που έκανε τη μεγαλύτερη ζημία, καθώς είχε 13 από 26 πόντους της Dubai BC στο δεκάλεπτο (26-25, 10′).

Η ομάδα του Γκόλεματς έτρεξε επιμέρους 11-2 μέχρι το 13′ για να βρεθεί μπροστά με διψήφια διαφορά (37-27), ενώ πριν το 15′ οι Μούσα και Μπέικον έγραψαν το 41-29. Ο Λεσόρ έβαλε ένα καλάθι και μετά το τηλεοπτικό time-out ο Αταμάν ψήλωσε το σχήμα, έχοντας στο παρκέ Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Χουάντσο μαζί με τον Γάλλο σέντερ. Κάπου εκεί άρχισε να αλλάζει το σκηνικό, με το τριφύλλι να μειώνει σε 50-47 στο 20′. Ο Όσμαν είχε 14 πόντους και ο Λεσόρ 10 πόντους, 4 ριμπάουντ στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν με Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο και Μήτογλου. Ένα τρίποντο του Ισπανού και δύο διαδοχικά του Έλληνα ψηλού έφεραν το προσπέρασμα (55-56) στο 22′. Η Dubai πήρε ξανά ένα μικρό προβάδισμα (66-62) στο 25’30”, όμως οι πράσινοι είχαν βρει επιθετικό ρυθμό, ιδίως μετά την επιστροφή του Ναν στο ματς και βρέθηκαν στο +6 (75-81) στα 11.7″ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, μετά από τρίποντο του Σλούκα και 2/2 βολές από δύο τεχνικές ποινές που χρεώθηκαν στον πάγκο της Dubai και τον Μπέρτανς για διαμαρτυρία.

Στην πρώτη φάση του τέταρτου δεκαλέπτου ο Φαρίντ έκανε αντιαθλητικό στον Μπέικον κι εκείνος έβαλε 4 μαζεμένους πόντους για το 79-81. Με ένα ακόμα τρίποντο έφτασε στους 18 πόντους και διαμόρφωσε το 82-81. Στο 33′ χρεώθηκε με αντιαθλητικό και ο Σλούκας, δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεδούχους να προηγηθούν με 86-83 μετά από 2/2 βολές του Κόντιτς. Ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε τρίποντο για το 86-86. Ο Μούσα έβαλε τρίποντο για το 89-86, αλλά ο Παναθηναϊκός απάντησε με 6-0 για το 89-92.

Μάλιστα, ο Ναν έκανε ένα απίθανο κάρφωμα με το αριστερό μπροστά στον Άντερσον στο 36’25”. Ναν και Χέιζ-Ντέιβις έβαλαν δύο τεράστια τρίποντα για το 98-105 στα 35″ πριν το τέλος. Ο Μούσα πέτυχε τετράποντο για να μειώσει σε 102-105, ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε 2/2 βολές και ο Μούσα έγραψε το τελικό 104-107, για να ολοκληρώσει το ματς με 31 πόντους.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ντιφαλά, Σούκις, Βικλίτσκι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-25, 50-47, 75-81, 104-107

DUBAI BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον 23 (5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), Μπέρτανς 9 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Άντερσον 5 (1), Κόντιτς 4 (3 ριμπάουντ), Μούσα 31 (4/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ασίστ, 3 λάθη), Καμπενγκέλε 16 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ράιτ 9 (4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 λάθη), Πετρούσεβ 2 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καμπόκλο 5 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 2, Όσμαν 23 (5/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 5 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 22 (3/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 10 (2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ναν 21 (6/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Λεσόρ 10 (7 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μήτογλου 6 (2/2 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά της Dubai BC: 19/35 δίποντα, 13/22 τρίποντα, 25/28 βολές, 27 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 8 επιθετικά), 22 ασίστ, 3 κλεψίματα, 13 λάθη, 3 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 23/44 δίποντα, 14/23 τρίποντα, 19/21 βολές, 27 ριμπάουντ (16 αμυντικά – 11 επιθετικά), 23 ασίστ, 6 κλεψίματα, 8λάθη, 1 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 34η αγωνιστική η Dubai BC θα παίξει με τη Μακάμπι στο Βελιγράδι (26/3, 21:30), ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μονακό (27/3, 21:15).

Με στοιχεία από το www.sport24.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



