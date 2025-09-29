Τρομερός Ρουμενίγκε: «Συγχαρητήρια στη Στουτγάρδη που βρήκε έναν ηλίθιο να πληρώσει τόσα λεφτά για τον Βολτεμάντε»!

 

«Σιγά-σιγά φτάνουμε σε διαστάσεις που δεν μου φαίνονται πλέον αποδεκτές. Δεν είναι δυνατόν να ικανοποιούμε όλες τις απαιτήσεις», τόνισε σε συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό της Βαυαρία, πριν εκστομίσει τη μυθική ατάκα για τον 23χρονο επιθετικό

Τρομερός Ρουμενίγκε: «Συγχαρητήρια στη Στουτγάρδη που βρήκε έναν ηλίθιο να πληρώσει τόσα λεφτά για τον Βολτεμάντε»!
29 Σεπ. 2025 23:21
Pelop News

Σχεδόν όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτός που συνήθως προκαλούσε σοκ με τις αιχμηρές (sic) δηλώσεις του ήταν ο Ούλι Χένες. Η θρυλική μορφή της Μπάγερν Μονάχου και της Εθνικής Γερμανίας, ο οποίος δεν είχε πτοηθεί ούτε από τα προβλήματα με τη δικαιοσύνη (βρέθηκε στη φυλακή για φοροδιαφυγή) συχνά, πυκνά έκανε διάφορα σχόλια απευθυνόμενος κυρίως στις άλλες ευρωπαϊκές ομάδες που ξόδευαν (και συνεχίζουν να το κάνουν) αλόγιστα στις μεταγραφές.

Τώρα όμως η σκυτάλη πέρασε στην άλλη… ιερή αγελάδα των Βαυαρών με τον Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε να αναλαμβάνει τις τελευταίες εβδομάδες τον ρόλο του «εκπροσώπου» της ομάδας μεταφέροντας τις θέσεις του συλλόγου σε διάφορα ζητήματα.

Ο «Κάλε» ξάφνιασε τους πάντες με το σχόλιο του που αφορούσε τη μεταγραφή του Νικ Βολτεμάντε από τη Στουτγάρδη στη Νιούκαστλ κι ενώ κάποια στιγμή είχε φανεί ότι ο υψηλόσωμος ποδοσφαιριστής θα συνέχιζε την καριέρα του στη Μπάγερν.

«Σιγά-σιγά φτάνουμε σε διαστάσεις που δεν μου φαίνονται πλέον αποδεκτές. Δεν είναι δυνατόν να ικανοποιούμε όλες τις απαιτήσεις», τόνισε σε συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό της Βαυαρία, πριν εκστομίσει τη μυθική ατάκα για τον 23χρονο επιθετικό: «Συγχαρητήρια στη Στουτγάρδη που βρήκε έναν ‘ηλίθιο’ να πληρώσει τόσα λεφτά για τον Βολτεμάντε».

Μέχρι στιγμής, ο Γερμανός έχει αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια στην Premier League έχοντας πετύχει δύο γκολ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Τρομερός Ρουμενίγκε: «Συγχαρητήρια στη Στουτγάρδη που βρήκε έναν ηλίθιο να πληρώσει τόσα λεφτά για τον Βολτεμάντε»!
22:59 Δεν έχει ξαναγίνει: Έκλεψαν χρηματοκιβώτιο με κλαρκ, τους έπεσε και τράπηκαν σε φυγή!
22:50 Τραμπ και Νετανιάχου συμφώνησαν, αλλά για να τελειώσει ο πόλεμος πρέπει να συμφωνήσει και η Χαμάς!
22:42 Ο Λευκός Οίκος για το σχέδιο Τραμπ: Αφού επιστραφούν όλοι οι όμηροι το Ισραήλ θα πρέπει να απελευθερώσει 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και 1.700 Γαζαίους
22:33 Πακιστάν: Χαιρέτησε την πρόταση 20 σημείων των ΗΠΑ για τη Γάζα
22:23 Πατέρας συνελήφθη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης του!
22:16 Κρατούμενος στη ΓΑΔΑ βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα σε κρατητήριο!
22:05 Χανιά: Τροχαίο με ΙΧ και δίκυκλο, δύο τραυματίες
22:02 Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό!
21:49 Ντόναλντ Τραμπ και Νετανιάχου παρουσίασαν το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα
21:43 Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή, στο νοσοκομείο νεαρός
21:33 «Το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά»! Το ξεχωριστό μήνυμα στην παρουσίαση του Προμηθέα ΦΩΤΟ
21:14 Πάτρα: Τροχαίο στη νέα εθνική Πατρών-Αθηνών, σύγκρουση ΙΧ με δίκυκλο
21:11 Πόρισμα: Μεταξύ 2021 – 2023 ο θάνατος της ηλικιωμένης που την έθαψε η κόρη της σε αυτοσχέδιο λάκκο
21:10 Α’ Κατηγορία: Με το δεξί στην πρεμιέρα ο Αρης Πατρών
21:00 Σπύρος Τσαρούχης: Ο Πατρινός που… καθάρισε το νερό της Μπογκοτά
20:56 Τραμπ: Απειλεί να κόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στη Ν. Υόρκη! «Αν βγει δήμαρχος ο ψεύτης κομμουνιστής Μαμντάνι, δεν θα πάρει δεκάρα»
20:45 «Όταν σε ένα παιδί λείπουν τα μαλλιά από το κεφάλι, σημαίνει ότι κάποιος τα έχει τραβήξει με δύναμη», μαρτυρία σοκ για δίχρονο παιδί
20:43 Άνδρος: Νεκρός ο ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν
20:33 Πανεπιστημιακός γιατρός «έφαγε» 30 μήνες, με 3ετή αναστολή, επειδή εισέπραξε «φακελάκια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ