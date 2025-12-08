Τρομερός σεισμός στην Ιαπωνία, προειδοποίηση για τσουνάμι! ΒΙΝΤΕΟ

Τρομερή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (8/12/2025) στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με το ιαπωνικό γεωδυναμικό ινστιτούτο, ο σεισμός των 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Ιαπωνίας, κοντά στην επαρχία Αομόρι.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης σημειώθηκε στα 53,1 χλμ. και το επίκεντρο ήταν 73 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Μισάουα, μιας πόλης στη βόρεια Ιαπωνία.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων.

Προειδοποιήσεις εκδόθηκαν για το Χοκάιντο, το Αομόρι και το Ιουάτε, καθώς υπάρχει ο φόβος για τσουνάμι ύψους τριών μέτρων που κατευθύνεται προς τις ακτές.

Breaking: Tsunami warning issued for parts of Northern Japan after magnitude 7.6 earthquake strikes off the coast. pic.twitter.com/HRf6yCUk3g — PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 8, 2025



Οι ντόπιοι έχουν ειδοποιηθεί να εκκενώσουν τις περιοχές το συντομότερο δυνατό, καθώς τα κύματα τσουνάμι μπορεί να χτυπήσουν επανειλημμένα.

Όσοι βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές καλούνται να αποφεύγουν τις ακτές και τις εκβολές ποταμών, οι οποίες ενδέχεται να υπερχειλίσουν.

«Όποιος βρίσκεται κοντά σε παράκτιες περιοχές, ποτάμια ή λίμνες», αναφέρει η προειδοποίηση προς τους πολίτες, «θα πρέπει να εκκενώσει αμέσως σε υψηλότερα σημεία».

A Twitter user in northern Japan shared this video frightening video of tsunami warnings blaring from speakers, warning people to evacuate to high ground. The earthquake struck after 11PM, so many people were probably in bed when the shaking started. pic.twitter.com/bjsXhOLxWA https://t.co/QXu1CXR0GX — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) December 8, 2025

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:15 τοπική ώρα βράδυ (16:15 ώρα Ελλάδας).

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές, τραυματίες ή νεκρούς.

Μετά τον φονικό σεισμό του 2011 στην Ιαπωνία, τα κύματα τσουνάμι έφτασαν τα 40 μέτρα σε ορισμένες περιοχές. Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι το τσουνάμι αυτό μπορεί να φτάσει σε ύψος έως και 3 μέτρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



