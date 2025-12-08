Τρομερός σεισμός στην Ιαπωνία, προειδοποίηση για τσουνάμι! ΒΙΝΤΕΟ

Όσοι βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές καλούνται να αποφεύγουν τις ακτές και τις εκβολές ποταμών, οι οποίες ενδέχεται να υπερχειλίσουν

Τρομερός σεισμός στην Ιαπωνία, προειδοποίηση για τσουνάμι! ΒΙΝΤΕΟ
08 Δεκ. 2025 17:20
Τρομερή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (8/12/2025) στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με το ιαπωνικό γεωδυναμικό ινστιτούτο, ο σεισμός των 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Ιαπωνίας, κοντά στην επαρχία Αομόρι.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης σημειώθηκε στα 53,1 χλμ. και το επίκεντρο ήταν 73 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Μισάουα, μιας πόλης στη βόρεια Ιαπωνία.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων.

Προειδοποιήσεις εκδόθηκαν για το Χοκάιντο, το Αομόρι και το Ιουάτε, καθώς υπάρχει ο φόβος για τσουνάμι ύψους τριών μέτρων που κατευθύνεται προς τις ακτές.


Οι ντόπιοι έχουν ειδοποιηθεί να εκκενώσουν τις περιοχές το συντομότερο δυνατό, καθώς τα κύματα τσουνάμι μπορεί να χτυπήσουν επανειλημμένα.

Όσοι βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές καλούνται να αποφεύγουν τις ακτές και τις εκβολές ποταμών, οι οποίες ενδέχεται να υπερχειλίσουν.

«Όποιος βρίσκεται κοντά σε παράκτιες περιοχές, ποτάμια ή λίμνες», αναφέρει η προειδοποίηση προς τους πολίτες, «θα πρέπει να εκκενώσει αμέσως σε υψηλότερα σημεία».

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:15 τοπική ώρα βράδυ (16:15 ώρα Ελλάδας).

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές, τραυματίες ή νεκρούς.

Μετά τον φονικό σεισμό του 2011 στην Ιαπωνία, τα κύματα τσουνάμι έφτασαν τα 40 μέτρα σε ορισμένες περιοχές. Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι το τσουνάμι αυτό μπορεί να φτάσει σε ύψος έως και 3 μέτρα.

