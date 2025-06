Τρομοκρατική επίθεση στη Δαμασκό: Βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε μέσα σε εκκλησία ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ προκαλεί νέα τρομοκρατική επίθεση στη Συρία, όπου βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στο εσωτερικό εκκλησίας στη Δαμασκό, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης εισήλθε στον ορθόδοξο ναό του Προφήτη Ηλία (Μαρ Ηλία) στην περιοχή Ντουέιλα και πυροδότησε εκρηκτικά, σκορπίζοντας πανικό και καταστροφή.

BREAKING: A suicide attack took place at the St. Elias church in Dwel’a, on the eastern outskirts of Damascus.pic.twitter.com/Pen5sp25cc

— Clash Report (@clashreport) June 22, 2025