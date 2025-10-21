Τρόμος για τον Πάνο Ρούτσι: Καταγγέλλει ότι επιχείρησαν να τον χτυπήσουν με αυτοκίνητο

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, θύματος του δυστυχήματος στα Τέμπη, ανέφερε πως άγνωστος επιχείρησε να τον παρασύρει με αυτοκίνητο, ενώ έκανε λόγο και για παραβίαση στο σπίτι του γιου του στη Θεσσαλονίκη.

 

21 Οκτ. 2025 19:53
Pelop News

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, κατήγγειλε ότι πριν από λίγες ημέρες άγνωστο άτομο επιχείρησε να τον παρασύρει με αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο κ. Ρούτσι περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας: «Άκουσα ένα αυτοκίνητο να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα. Όταν γύρισα το κεφάλι, είδα ότι κατευθυνόταν επάνω μου. Έκανα μια κίνηση με το χέρι στο καπό, αλλιώς θα με είχε παρασύρει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το όχημα δεν έφερε πινακίδες και είχε φιμέ τζάμια, ενώ ο οδηγός εξαφανίστηκε αμέσως μετά την απόπειρα.

Ο κ. Ρούτσι πρόσθεσε πως δεν είναι το πρώτο ανησυχητικό περιστατικό που βιώνει η οικογένειά του, αποκαλύπτοντας ότι «πριν λίγες εβδομάδες άγνωστοι είχαν παραβιάσει το σπίτι του γιου του στη Θεσσαλονίκη». Όπως είπε, «το παιδί επέστρεφε από τη δουλειά και βρήκε παραβιασμένο το παράθυρο, ενώ ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο φαινόταν να τον παρακολουθεί».

Οι καταγγελίες του πατέρα του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στις κινητοποιήσεις των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, προκαλούν ανησυχία και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

 
